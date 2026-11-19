WhatsApp वापरणाऱ्या लाखो युजर्ससाठी एक मोठा आणि दिलासादायक बदल करण्यात आला आहे. यापुढे एका WhatsApp ग्रुपमध्ये 1500 सदस्यांना समाविष्ट करता येणार आहे. नियमित ग्रुप्ससोबतच कम्युनिटीमधील (Communities) ग्रुप्ससाठीही ही वाढीव मर्यादा लागू करण्यात आली आहे. Android आणि iPhone या दोन्ही प्लॅटफॉर्मवर हा अपडेट टप्प्याटप्प्याने (Rollout) दिला जात असून, या सुविधेची अनेक दिवसांपासून मागणी होत होती..1024 वरून थेट 1500 सदस्यांची मर्यादायापूर्वी WhatsApp ग्रुपमध्ये कमाल 1024 मेंबर्स जोडण्याची परवानगी होती. त्यामुळे मोठे समुदाय, सोसायटी, शाळा, कॉलेज किंवा कामाच्या ठिकाणी सदस्यांची संख्या हजारांच्या पुढे गेल्यास नवीन ग्रुप तयार करावा लागत होता. आता ही मर्यादा 1500 केल्याने एकाच ग्रुपमध्ये आणखी 476 नवीन सदस्यांना जोडण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. (कम्युनिटीच्या मुख्य अनाउन्समेंट ग्रुपची मर्यादा यापूर्वीच 2000 असल्याने त्यात कोणताही बदल केलेला नाही)..Instagram वर ब्लू टिकसाठी आता पैसे देण्याची गरज नाही! जाणून घ्या अकाउंट मोफत व्हेरिफाय करण्याची सोपी ट्रिक... .सेटिंग्ज न बदलता आपोआप मिळणार अपडेटनवीन ग्रुप कपॅसिटीचा हा बदल युजर्सच्या खात्यात आपोआप (Automatically) लागू होणार आहे. यासाठी ग्रुप अॅडमिन किंवा सदस्यांना कोणत्याही सेटिंग्जमध्ये बदल करण्याची आवश्यकता नाही. तुमच्या अकाउंटला हा अपडेट मिळताच जुन्या ग्रुप्सची मर्यादाही आपोआप 1500 पर्यंत वाढेल.टप्प्याटप्प्याने उपलब्धता: हे फीचर सर्व युजर्सकडे एकाच वेळी न येता टप्प्याटप्प्याने पोहोचवले जात आहे.अॅप अपडेट ठेवा: नवीन फीचर्स लवकरात लवकर मिळण्यासाठी Google Play Store किंवा Apple App Store वरून WhatsApp अॅप अद्ययावत ठेवणे फायदेशीर ठरू शकते..मोठे ग्रुप्स हाताळणे झाले अधिक सोपेग्रुपमधील सदस्यांची संख्या वाढल्यानंतर संवादाचा ओघही वाढतो. या पार्श्वभूमीवर मेसेज पिन करणे, नवीन सदस्यासोबत मागील मेसेज हिस्ट्री शेअर करणे, ग्रुप स्टेटस तसेच मेंशन आणि रिप्लायनुसार चॅट फिल्टर करणे यांसारख्या सुविधांमुळे मोठ्या ग्रुप्सचे व्यवस्थापन अधिक सोपे झाले आहे..कशी आहे GTA 6 गेमची नवी कथा? पहिल्यांदाच महिला मुख्य पात्र! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.