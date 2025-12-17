नववर्षाच्या शुभेच्छा देण्याचा नवा ट्रेंड! WhatsApp चे New Year 2026 स्टिकर्स पाहिलेत का?

New Year 2026 WhatsApp stickers download: 2025 हे वर्ष संपायला अवघे काही दिवस शिल्लक राहीले आहे. नवीन वर्ष 2026 चे स्वागत करण्यासाठी प्रत्येकजण खास नियोजन करत असतो. नविन वर्ष अधिक खास बनवण्यासाठी, WhatsApp ने एक नवीन स्टिकर पॅक लाँच केला आहे. आता तुम्हाला लांब मजकूर टाइप करण्याची किंवा कोणत्याही थर्डपार्टी अॅपवर जाण्याची आवश्यकता नाही. तुम्ही WhatsApp च्या नवीन स्टिकर्सद्वारे थेट तुमच्या मित्रांना आणि कुटुंबियांना शुभेच्छा पाठवू शकता. WhatsApp ने 'हॅपी न्यू इयर 2026' नावाचा एक अॅनिमेटेड स्टिकर पॅक लाँच केला आहे. ते कसे सेंड करावे हे सोप्या स्टेपनुसार जाणून घेऊया. .नवीन स्टिकर पॅकमध्ये काय खास आहे?या नवीन अॅनिमेटेड स्टिकर पॅकमध्ये एकूण 14 स्टिकर्स आहेत आणि त्यांचा फाइल आकार फक्त 488 केबी आहे. जर तुम्हाला तुमच्या व्हॉट्सअॅपमध्ये हा पॅक दिसत नसेल, तर कृपया गुगल प्ले स्टोअर किंवा अॅपल अॅप स्टोअर जाऊन तुमचे अॅप त्वरित अपडेट करा. अपडेट केल्यानंतर, हे स्टिकर्स चॅटमधील स्टिकर्स सेक्शनमध्ये दिसतील..Year End 2025: स्क्रबपासून ते केसांच्या वाढीसाठी तेलापर्यंत, 'हे' 5 घरगुती उपाय ठरले उपयुक्त .नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा २०२६' स्टिकर्स व्हॉट्सअॅपवर कसे सेंड करावे?तुम्ही या सोप्या स्टेप्स फॉलो करून नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा पाठवू शकता: स्टेप 1: व्हॉट्सअॅप ओपन करा आणि तुम्हाला ज्या चॅटवर स्टिकर पाठवायचा आहे त्या चॅटवर जा. स्टेप 2: मेसेज बारमधील 'स्टिकर आयकॉन' वर टॅप करा. स्टेप 3: स्टिकर ट्रेच्या तळाशी 'हॅपी न्यू इयर 2026 ' स्टिकर पॅक सर्च करा . स्टेप 4: पॅक ओपन करा, तुमचे आवडते स्टिकर निवडा आणि सेंड करा. तुम्ही हे स्टिकर्स तुमच्या व्हॉट्सअॅप स्टेटसमध्ये देखील पोस्ट करु शकता. यासाठी, स्टेटससाठी फोटो निवडा, स्टिकर पर्यायावर टॅप करा आणि 'नवीन वर्ष 2026' पॅकमधून एक स्टिकर निवडा आणि ते पोस्ट करा..मेटा एआय वापरून स्वतःच्या नवीन वर्षाचे फोटो कसे तयार करावे?स्टिकर्स व्यतिरिक्त, WhatsApp यूजर्स Meta AI वापरून नवीन वर्षाचे फोटो देखील तयार करू शकतात. हे करण्यासाठी, चॅट उघडा आणि पेपरक्लिप आयकॉनवर टॅप करा. "इमॅजिन" किंवा "AI इमेज" पर्याय निवडा. "हॅपी न्यू इयर" सारखा प्रॉम्प्ट टाइप करा. सिस्टम तुमच्यासाठी अनेक फोटो जनरेट करेल. हे फोटो आपल्या मित्रांना किंवा प्रिय व्यक्तींना पाठवू शकता. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.