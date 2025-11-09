Whatsapp ला आलं 'सायबर कवच'! ऑन करताच हॅकर्सना बसणार दणका; Strict Account फीचरने फ्रॉड कॉल्सचा प्रॉब्लेम संपवणार, एकदा वापरुन बघाच

WhatsApp strict account settings feature : सायबर गुन्ह्यांच्या वाढत्या धोक्याला रोखण्यासाठी मेसेजिंगमधील दिग्गज कंपनी व्हॉट्सअॅपने (WhatsApp) एक धडाकेबाज पाऊल उचलले आहे. कंपनीने 'स्ट्रिक्ट अकाउंट सेटिंग्ज' (Strict Account Settings) नावाचे एक अत्यंत महत्त्वाचे 'सायबर आर्मर' फीचर (Cyber Armor Feature) आणले आहे. हे फीचर ऑन करताच हॅकर्स आणि फसवणूक करणाऱ्यांना मोठा दणका बसणार आहे.पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि सामान्य युजर्ससाठी 'वरदान'हे फीचर प्रामुख्याने पत्रकार (Journalists), सामाजिक कार्यकर्ते (Social Activists) आणि सार्वजनिक व्यक्तींसाठी (Public Figures) डिझाइन केले असले तरी, सर्वसामान्य वापरकर्त्यांसाठीही ते वरदान ठरणार आहे.सायबर हल्ल्यांच्या घटनांमध्ये दररोज होणारी वाढ पाहता, आता एका छोट्या चुकीमुळे आयुष्यभराची कमाई गमावण्याच्या भीतीला या फीचरमुळे पूर्णविराम मिळणार आहे..Recharge Plans : महागड्या रिचार्जला वैतागलात? फक्त 1 रुपयांत रोज 2GB डेटा-अनलिमिटेड कॉलिंग! 15 नोव्हेंबरपर्यंत 'या' कंपनीची स्पेशल ऑफर.'स्ट्रिक्ट अकाउंट सेटिंग्ज' कसे काम करेल?WABetaInfo च्या अहवालानुसार व्हॉट्सअॅपने या फीचरची चाचणी iOS बीटा (iOs Beta) मध्ये सुरू केली आहे आणि ते 'गोपनीयता सेक्शन' (Privacy Advanced Section) मध्ये उपलब्ध होईल. एकदा सक्रिय (Activate) केले की, ते स्वयंचलितपणे (Automatically) सुरक्षेचा स्तर (Security Level) वाढवेल आणि डिजिटल हल्ल्यांपासून 'स्ट्रॉंग सिक्युरिटी' देईल..Zudio Sale : झुडियो विंटर स्पेशल सेल 'या' तारखेपासून सुरू; 70% पर्यंत डिस्काउंट, नव्या कलेक्शनमध्ये काय काय स्वस्त? पाहा.या 'सायबर आर्मर'मध्ये कोणते सुरक्षा फीचर्स मिळणार? व्हॉट्सअॅपचे हे नवीन सुरक्षा कवच (Security Shield) सायबर धोक्यांपासून वाचवण्यासाठी अनेक महत्त्वाच्या सेटिंग्जला एकाच वेळी लागू करेल.अनोळखी मीडिया ब्लॉक (Unknown Media Block) - अज्ञात नंबरवरून येणारे फोटो, व्हिडिओ किंवा अटॅचमेंट आपोआप थांबतील. यामुळे फिशिंगचा (Phishing) धोका शून्य होईल.सायलेंट कॉल्स (Silent Calls) - हॅकर्सचे किंवा स्पॅमचे अनवॉन्टेड कॉल्स (Unwanted Calls) सायलेंट होतील, ज्यामुळे फसवणूक टळेल.ग्रुप सेफ्टी (Group Safety) - फक्त सेव्ह केलेले नंबरच (Saved Contacts) तुम्हाला ग्रुपमध्ये जोडू शकतील. स्पॅम इनव्हिटेशन (Spam Invitation) बंद होईल.लिंक प्रीव्ह्यू ऑफ (Link Preview Off) - मेसेजमध्ये आलेल्या लिंकचा प्रीव्ह्यू (Preview) दिसणार नाही. यामुळे फसवे लिंक्स उघडण्याची चूक टाळता येईल आणि आयपी ॲड्रेस ट्रॅक होण्यापासून संरक्षण मिळेलटू-स्टेप व्हेरिफिकेशन (Two-Step Verification) अनिवार्य - हे फीचर बाय डीफॉल्ट (By Default) चालू होईल, ज्यामुळे खात्याची सुरक्षा लक्षणीयरीत्या वाढेल.'की चेंज' अलर्ट (Key Change Alert) - तुमच्या एन्क्रिप्शन की (Encryption Key) मध्ये बदल झाल्यास तत्काळ अलर्ट मिळेल.लॉक सेटिंग्ज (Lock Settings) - सुरक्षिततेसाठी आवश्यक असलेले काही गोपनीयता पर्याय (Privacy Options) बदलता येणार नाहीत, ज्यामुळे तुमची सुरक्षा कायम राहील..हे सर्व फीचर्स फिशिंग (Phishing), तोतयागिरी (Impersonation) आणि ऑनलाइन फसवणुकीला (Online Fraud) रोखतील. सध्या हे फीचर TestFlight वर iOS बीटा (iOs Beta) यूजर्ससाठी उपलब्ध आहे आणि लवकरच ते सर्वसामान्यांसाठी रोलआउट होईल. अँड्रॉइड (Android) यूजर्सना या फीचरसाठी थोडी वाट पाहावी लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.