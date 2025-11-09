विज्ञान-तंत्र

Whatsapp ला आलं 'सायबर कवच'! ऑन करताच हॅकर्सना बसणार दणका; Strict Account फीचरने फ्रॉड कॉल्सचा प्रॉब्लेम संपवणार, एकदा वापरुन बघाच

WhatsApp cyber armor strict account settings feature : व्हॉट्सअॅपचे नवे सायबर आर्मर फीचर: हॅकर्सना दणका, फसवणुकीला पूर्णविराम
WhatsApp cyber armor strict account settings feature :

WhatsApp cyber armor strict account settings feature :

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

WhatsApp strict account settings feature : सायबर गुन्ह्यांच्या वाढत्या धोक्याला रोखण्यासाठी मेसेजिंगमधील दिग्गज कंपनी व्हॉट्सअॅपने (WhatsApp) एक धडाकेबाज पाऊल उचलले आहे. कंपनीने 'स्ट्रिक्ट अकाउंट सेटिंग्ज' (Strict Account Settings) नावाचे एक अत्यंत महत्त्वाचे 'सायबर आर्मर' फीचर (Cyber Armor Feature) आणले आहे. हे फीचर ऑन करताच हॅकर्स आणि फसवणूक करणाऱ्यांना मोठा दणका बसणार आहे

Loading content, please wait...
whatsapp
Cyber Crime
Cyber Fraud
Cyber security
cyber attack
cyber news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com