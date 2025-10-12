विज्ञान-तंत्र

Whatsapp आणतंय खास फीचर; प्रोफाइलवर क्लिक करताच ओपन होणार Facebook, फेक अकाउंटला टाटा बाय बाय..कसं वापरायचं पाहा

WhatsApp Feature Links Facebook Profile : व्हॉट्सअॅपचे नवे फीचर तुमच्या प्रोफाइलला फेसबुक लिंक जोडण्याची सुविधा देईल. यामुळे बनावट खात्यांचा धोका कमी होऊन सोशल नेटवर्किंग अधिक सुरक्षित आणि सोपे होईल.
Saisimran Ghashi
Updated on

Whatsapp New Feature : व्हॉट्सअॅप आपल्या वापरकर्त्यांसाठी सतत नवनवीन सुविधा आणत आहे आणि आता एक खास फीचर घेऊन येत आहे जे तुमचे सोशल नेटवर्किंग अधिक सोपे आणि सुरक्षित करेल..लवकरच व्हॉट्सअॅप युजर त्यांच्या प्रोफाइलमध्ये थेट फेसबुक लिंक जोडू शकतील. यामुळे तुमचे मित्र आणि संपर्कातील लोक एका क्लिकवर तुमचे फेसबुक प्रोफाइल पाहू शकतील आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे बनावट, फेक अकाऊंटचा धोका कमी होईल

whatsapp
Facebook
Facebook Account

