Whatsapp आणतंय खास फीचर; प्रोफाइलवर क्लिक करताच ओपन होणार Facebook, फेक अकाउंटला टाटा बाय बाय..कसं वापरायचं पाहा

Whatsapp New Feature : व्हॉट्सअॅप आपल्या वापरकर्त्यांसाठी सतत नवनवीन सुविधा आणत आहे आणि आता एक खास फीचर घेऊन येत आहे जे तुमचे सोशल नेटवर्किंग अधिक सोपे आणि सुरक्षित करेल..लवकरच व्हॉट्सअॅप युजर त्यांच्या प्रोफाइलमध्ये थेट फेसबुक लिंक जोडू शकतील. यामुळे तुमचे मित्र आणि संपर्कातील लोक एका क्लिकवर तुमचे फेसबुक प्रोफाइल पाहू शकतील आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे बनावट, फेक अकाऊंटचा धोका कमी होईल.हे नवे फीचर कसे काम करेल?व्हॉट्सअॅपच्या सेटिंग्जमधून तुम्ही तुमचे फेसबुक खाते जोडू शकता. एकदा लिंक जोडल्यानंतर ती तुमच्या प्रोफाइलच्या संपर्क माहिती सेक्शनमध्ये दिसेल. तुमच्या गोपनीयता सेटिंग्जद्वारे तुम्ही ठरवू शकता की ही लिंक कोण पाहू शकेल..फक्त तुमचे संपर्क की निवडक लोक. विशेष म्हणजे, तुम्ही मेटाच्या अकाउंट्स सेंटरद्वारे ही लिंक सत्यापित करू शकता..Mouse Research : तुमचं प्रायव्हेट बोलणं कुणीतरी ऐकतंय! लॅपटॉप-कॉम्प्युटरचा माऊस ठरेल कळीचा नारद; रिसर्चमधून मोठा खुलासा.सत्यापित लिंक असलेल्या प्रोफाइलवर फेसबुकचा छोटा आयकॉन दिसेल ज्यामुळे तुमचे अकाऊंट खरे आहे हे समजेल. सत्यापित नसलेली लिंक फक्त URL स्वरूपात दिसेल.या फीचरमुळे व्हॉट्सअॅपची सुरक्षा आणखी मजबूत होईल. बनावट प्रोफाइल्स आणि खऱ्या प्रोफाइल्समधील फरक ओळखणे सोपे होईल ज्यामुळे वापरकर्त्यांचा विश्वास वाढेल..हा कसला मुजोरीपणा? रेल्वेच्या AC डब्यात विनातिकीट चढल्या 2 महिला; TTE ने अडवताच म्हणाल्या तु खालच्या जातीचा माणूस...व्हिडिओ व्हायरल.सध्या हे फीचर बीटा चाचणीत आहे आणि लवकरच सर्व वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध होईल. यामुळे तुमचे सोशल कनेक्शन अधिक मजबूत आणि विश्वासार्ह होणार आहे. व्हॉट्सअॅप आणि फेसबुकच्या या जोडणीतून तुमचा ऑनलाइन अनुभव अधिक आकर्षक आणि सुरक्षित होईल. चला तर मग या नव्या अपडेटसाठी तयार रहा...FAQsWhat is the new WhatsApp feature about?व्हॉट्सअॅपचे नवे फीचर काय आहे?हे फीचर तुम्हाला तुमच्या व्हॉट्सअॅप प्रोफाइलमध्ये फेसबुक लिंक जोडण्याची परवानगी देते, ज्यामुळे तुमचे संपर्क एका क्लिकवर तुमचे फेसबुक प्रोफाइल पाहू शकतात.How can I link my Facebook account to WhatsApp?मी माझे फेसबुक खाते व्हॉट्सअॅपशी कसे जोडू शकतो?व्हॉट्सअॅपच्या सेटिंग्जमध्ये जाऊन तुम्ही तुमचे फेसबुक खाते जोडू शकता आणि ते सत्यापित करण्यासाठी मेटा अकाउंट्स सेंटरचा वापर करू शकता.Will the Facebook link be visible to everyone?फेसबुक लिंक सर्वांना दिसेल का?नाही, तुम्ही गोपनीयता सेटिंग्जद्वारे ठरवू शकता की लिंक फक्त तुमच्या संपर्कांना किंवा निवडक लोकांना दिसेल.How does this feature improve security?हे फीचर सुरक्षितता कशी वाढवते?सत्यापित फेसबुक लिंकमुळे खरे आणि बनावट प्रोफाइल्समधील फरक ओळखणे सोपे होते, ज्यामुळे सुरक्षितता वाढते.Is this feature available to all users now?हे फीचर आता सर्व वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध आहे का? सध्या हे फीचर बीटा चाचणीत आहे आणि लवकरच सर्व वापरकर्त्यांसाठी हळूहळू उपलब्ध होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.