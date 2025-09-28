आपलं लोकप्रिय मेसेजिंग ॲप व्हॉट्सअॅप युजर्ससाठी एक नवीन आणि आकर्षक फीचर घेऊन येत आहे. या फीचरद्वारे युजर्स आता त्यांचे स्टेटस अपडेट्स कोण शेअर करू शकेल, यावर पूर्ण नियंत्रण ठेवू शकतील. सध्या हे फीचर अँड्रॉइड बीटा (v2.25.27.5) मध्ये उपलब्ध आहे आणि लवकरच सर्व युजर्ससाठी रोलआउट होण्याची शक्यता आहे..व्हॉट्सअॅपच्या या नव्या फीचरमुळे युजर्सना त्यांचे स्टेटस शेअरिंगचे अधिकार मर्यादित करता येतील. नवीन ‘अलाऊ शेअरिंग’ टॉगलद्वारे युजर्स ठरवू शकतील की त्यांचे स्टेटस सर्व कॉन्टॅक्ट्स, निवडक व्यक्ती किंवा विशिष्ट ग्रुपसोबत शेअर होऊ शकेल. विशेष म्हणजे हे फीचर डिफॉल्टनुसार बंद असते ज्यामुळे युजर्सची प्रायव्हसी कायम राहते. युजर्सना ते स्वत: सक्रिय करावे लागेल..Car Washing Tips : साबण किंवा डिटर्जंटऐवजी, गाडी धुताना पाण्यात मिसळा 'या' २ वस्तु, सगळे डाग गायब अन् दिसेल नव्यासारखी चमक.कसं काम करेल हे फीचर?हे फीचर युजर्सना स्टेटस शेअरिंगवर नियंत्रण देईल. युजर्स स्टेटस शेअरिंगची परवानगी देऊ शकतील किंवा बंद करू शकतील. शेअर केलेल्या स्टेटसवर मूळ पोस्ट कोणाची आहे, हे दाखवणारा लेबल दिसेल परंतु मूळ युजरचं नाव किंवा नंबर गोपनीय राहील. याशिवाय स्टेटस शेअर केल्यास मूळ युजरला त्याची सूचना मिळेल ज्यामुळे पारदर्शकता वाढेल..Flipkart Sale Scam : फ्लिपकार्टवर सुरुय मोठा फ्रॉड; ऑनलाइन पेमेंट केल्यावर धडाधड कॅन्सल होत आहेत ऑर्डर, रिफंड नाहीच..नेमका विषय काय?.प्रायव्हसीला प्राधान्यव्हॉट्सअॅप सातत्याने युजर्सच्या प्रायव्हसीसाठी नवीन सुविधा आणत आहे. हे फीचर अनावश्यक शेअरिंग टाळण्यास आणि युजर्सचा त्यांच्या कंटेंटवरील मालकी हक्क राखण्यास मदत करेल. भारतात जिथे व्हॉट्सअॅपचे अब्जावधी युजर्स आहेत अपडेट्सच्या वेळी हे फीचर विशेष उपयुक्त ठरेल..सध्या हे फीचर बीटा टेस्टर्ससाठी उपलब्ध आहे. येत्या काही आठवड्यांत व्हॉट्सअॅप हे फीचर जागतिक स्तरावर रोलआउट करेल. या नव्या सुविधेमुळे व्हॉट्सअॅप युजर्सना अधिक सुरक्षित आणि नियंत्रित अनुभव मिळेल यात शंका नाही.FAQsWhat is WhatsApp's new status resharing feature?व्हॉट्सअॅपचे नवे स्टेटस शेअरिंग फीचर काय आहे?हे फीचर युजर्सना त्यांचे स्टेटस कोण शेअर करू शकेल हे ठरविण्याची परवानगी देते, ज्यामुळे प्रायव्हसी नियंत्रणात राहते.How can I enable the status resharing option?मी स्टेटस शेअरिंगचा पर्याय कसा सक्रिय करू शकतो?‘अलाऊ शेअरिंग’ टॉगल सेटिंग्जमधून मॅन्युअली सक्रिय करावे लागेल, कारण ते डिफॉल्टनुसार बंद असते.Who can see the reshared status?शेअर केलेले स्टेटस कोण पाहू शकते?फक्त तुमच्या प्रायव्हसी सेटिंग्जमध्ये समाविष्ट असलेले कॉन्टॅक्ट्सच शेअर केलेले स्टेटस पाहू शकतात.Will my details be visible when someone reshares my status?माझे स्टेटस शेअर केल्यास माझी माहिती दिसेल का?नाही, मूळ युजरचे नाव किंवा नंबर शेअरिंगमध्ये दिसणार नाही; फक्त लेबल दिसेल.When will this feature be available for all users?हे फीचर सर्व युजर्ससाठी कधी उपलब्ध होईल?सध्या बीटा टेस्टिंगमध्ये आहे; येत्या काही आठवड्यांत जागतिक स्तरावर रोलआउट होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.