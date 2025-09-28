विज्ञान-तंत्र

Whatsapp Resahre : तुमचा स्टेटस कोण रिशेअर करणार हे फक्त तुम्हीच ठरवायचं! व्हॉट्सअ‍ॅपने आणलं गेमचेंजर फीचर, कसं वापरायचं? पाहा

Whatsapp Resahre Privacy Feature Allow Sharing : व्हॉट्सअॅपचे नवे फीचर युजर्सना स्टेटस शेअरिंगवर नियंत्रण ठेवण्याची सुविधा देते.
Whatsapp Resahre Privacy Feature Allow Sharing

Whatsapp Resahre Privacy Feature Allow Sharing

आपलं लोकप्रिय मेसेजिंग ॲप व्हॉट्सअॅप युजर्ससाठी एक नवीन आणि आकर्षक फीचर घेऊन येत आहे. या फीचरद्वारे युजर्स आता त्यांचे स्टेटस अपडेट्स कोण शेअर करू शकेल, यावर पूर्ण नियंत्रण ठेवू शकतील. सध्या हे फीचर अँड्रॉइड बीटा (v2.25.27.5) मध्ये उपलब्ध आहे आणि लवकरच सर्व युजर्ससाठी रोलआउट होण्याची शक्यता आहे.

