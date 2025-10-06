WhatsApp Username Feature : व्हॉट्सअॅप आपल्या वापरकर्त्यांसाठी सतत नवनवीन फीचर आणत असते आणि आता कंपनी एका अशा फीचरवर काम करत आहे, ज्यामुळे तुमचा चॅटिंगचा अनुभव पूर्णपणे बदलून जाईल.. लवकरच व्हॉट्सअॅपवर चॅट सुरू करण्यासाठी मोबाइल नंबर शेअर करण्याची गरज नाहीशी होणार आहे. होय.. तुम्ही बरोबर वाचलं! instagram प्रमाणे व्हॉट्सअॅप युजरनेम फीचर आणत आहे ज्यामुळे तुम्ही फोन नंबरऐवजी युजरनेमद्वारे संवाद साधू शकाल. .WABetaInfo च्या अहवालानुसार हे फीचर सध्या अँड्रॉइडच्या नवीन बीटा अपडेट 2.25.22.9 मध्ये चाचणीच्या टप्प्यात आहे. युजरनेम सिस्टममुळे तुमच्या गोपनीयतेचे संरक्षण आणखी मजबूत होणार आहे. यापुढे चॅट सुरू करण्यासाठी नंबर शेअर करण्याची गरज नाही त्यामुळे तुमचा फोन नंबर पूर्णपणे खाजगी राहील..Samsung Galaxy Z Fold 6 स्मार्टफोनवर चक्क 50 हजारचा डिस्काउंट, किंमत झाली निम्म्यापेक्षा कमी, ऑफर पाहा एका क्लिकवर.याशिवाय व्हॉट्सअॅप युजरनेम की नावाचे आणखी एक सुरक्षा फीचर सादर करू शकते. ही ‘की’ (key) सेट केल्यास केवळ युजरनेम जाणून कोणीही तुम्हाला मेसेज पाठवू शकणार नाही जोपर्यंत त्यांच्याकडे जुळणारी ‘की’ नसेल. विशेष म्हणजे व्हॉट्सअॅप युजरनेम रिझर्वेशन फीचर देखील आणणार आहे ज्यामुळे तुम्हाला तुमचे आवडते युजरनेम आधीच सेव करून ठेवता येईल..Instagram मायक्रोफोनमधून तुमचं बोलणं ऐकतंय! तुमचे पर्सनल चॅट ते कॉल रेकॉर्डिंगपर्यंत सगळं हॅक? हे खरं आहे का..नेमका विषय काय?.हे फीचर पूर्णपणे लागू होण्यास थोडा वेळ लागू शकतो कारण व्हॉट्सअॅप याची काळजीपूर्वक चाचणी करत आहे.. बग दुरुस्त करत आहे आणि लाखो वापरकर्त्यांसाठी त्याची कार्यक्षमता सुनिश्चित करत आहे. हे फीचर तुमच्या चॅटिंगला अधिक सुरक्षित, सोपे आणि पर्सनल बनवेल. आता तुम्ही तुमचे युजरनेम निवडण्यासाठी तयार आहात का?.FAQsWhat is the new WhatsApp username feature?व्हॉट्सअॅपचे नवे युजरनेम वैशिष्ट्य काय आहे?हे वैशिष्ट्य वापरकर्त्यांना फोन नंबरऐवजी युजरनेमद्वारे चॅट करण्याची सुविधा देते, ज्यामुळे गोपनीयता वाढते.How will the username feature enhance privacy?युजरनेम वैशिष्ट्य गोपनीयता कशी वाढवेल?फोन नंबर शेअर न करता युजरनेम आणि विशेष ‘की’द्वारे संवाद साधता येईल, ज्यामुळे नंबर खाजगी राहील.What is the username reservation feature?युजरनेम रिझर्वेशन वैशिष्ट्य काय आहे?हे वैशिष्ट्य वापरकर्त्यांना त्यांचे आवडते युजरनेम आधीच राखून ठेवण्याची संधी देते.When will the username feature be available for all users?युजरनेम वैशिष्ट्य सर्व वापरकर्त्यांसाठी कधी उपलब्ध होईल?सध्या चाचणी सुरू आहे; पूर्ण रोलआउटसाठी व्हॉट्सअॅप बग दुरुस्त करत आहे, लवकरच उपलब्ध होईल.How does the username key improve security?युजरनेम की सुरक्षा कशी सुधारते?युजरनेम की सेट केल्यास, फक्त जुळणारी की असलेले लोकच तुम्हाला मेसेज पाठवू शकतील.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.