विज्ञान-तंत्र

Whatsapp Update : सीन करताच गायब होणार मेसेज! व्हॉट्सॲपमध्ये होतेय View Once Message फीचरची एन्ट्री; पाहा कसं वापरायचं?

Whatsapp Message View Once Feature : व्हॉट्सॲप लवकरच आणत आहे ‘View Once’ फीचर! आता तुम्ही पाठवलेला टेक्स्ट मेसेज एकदा वाचला की आपोआप गायब होईल
How to Send View Once Text on WhatsApp

How to Send View Once Text on WhatsApp

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Whatsapp व्हॉट्सॲपवर आता मोकळेपणाने खाजगी गोष्टी बोलता येतील. लवकरच येणारा एक खास फीचर तुमचे मेसेज एकदा वाचले आणि स्वतःहून गायब करेल.

मित्र-मैत्रिणींशी किंवा नातेवाईकांशी संवेदनशील गोष्टी बोलताना अनेकांना काळजी वाटते की मेसेज कुठे सेव्ह होईल किंवा स्क्रीनशॉट घेतला जाईल. या नव्या सुविधेमुळे ही चिंता मिटणार आहे.

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