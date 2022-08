WhatsApp वरील मेसेज डिलीट करण्यासाठी मिळणार आता दोन दिवस, वाचा नवीन अपडेट

WhatsApp हा प्रत्येकाच्या आयुष्याचा भाग बनलाय. WhatsApp सातत्याने युजर्ससाठी नवनवीन फिचर्स आणते. सध्या WhatsAppने एका अपडेटची घोषणा केली आहे ज्यामुळे युजर्सनी पाठविलेले मेसेज युजर्सला दोन दिवसानंतर सुद्धा डिलीट करता येणार. याआधी युजर्सला पाठविलेला मेसेज डिलीट करायचा असेल तर फक्त एक तासाच्या आत डिलीट करण्याची मुभा असायची. यासंदर्भात WhatsApp ने ट्वीट करत माहिती दिली.

WhatsApp नी ट्वीट करत म्हटले, जे लोक पाठविलेल्या मेसेजवर पुनर्विचार करत असेल त्यांच्यासाठी हे अपडेट उपयोगी ठरणार आहे. यासाठी युजर्स यांना WhatsApp अपडेट करावा लागणार. (WhatsApp is giving users more time to delete sent messages)

या अपडेटमुळे आता यूजर्सकडे मेसेज पाठवल्यानंतर डिलीट करण्यासाठी 2 दिवस आणि 12 तासांचा अवधी असेल.या आधी हि मर्यादा फक्त 1 तास 8 मिनिटे आणि 16 सेकंदांची होती.

WhatsApp वरील पाठविलेला मेसेज डिलीट करण्यासाठी तुम्हाला फक्त मेसेजवर टॅप करून काही सेकंद धरून ठेवावे लागेल, त्यानंतर डिलीट बटणावर टॅप करावे लागणार आणि तुमचा मेसेज डिलिट होणार.

विशेष म्हणजे WhatsApp युजर्सना मेसेज डिलीट करण्यासाठी वेळ वाढविण्यात आलाय मात्र अॅपल iMessage मध्ये उलट होतंय. iOS 16 च्या पहिल्या बीटामध्ये युजर्सना मेसेज डिलीट करण्यासाठी 15 मिनिटे होती. मात्र आता नवीन बीटा वर्जनमध्ये हा अवधी फक्त दोन मिनिटांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे