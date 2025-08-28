Whatsapp AI Writing Feature : गुड न्यूज! WhatsApp मेसेजचा त्रास संपला, आता AI लिहिणार तुमचे मेसेज, काय आहे नवं फीचर? पाहा एका क्लिकवर

व्हॉट्सअॅप आपल्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग आहेआता त्यावर मेसेज लिहिण्याचे टेन्शन संपणार आहेकारण नवीन फीचर वापरुन तुमचे मेसेज आपोआप लिहिले जातील.Whatsapp New Feature : व्हॉट्सअॅपने आपल्या लाखो वापरकर्त्यांसाठी एक जबरदस्त फीचर लाँच केलं आहे ज्यामुळे मेसेज लिहिणं आता आणखी सोपं आणि मजेदार होणार आहे मेटा एआय रायटिंग हेल्प या नव्या फीचरच्या मदतीने तुम्ही तुमचे मेसेज व्यावसायिक, मजेदार किंवा भावनिक शैलीत अगदी सहज लिहू शकता. आता मेसेजमधील चुका किंवा कंटाळवाण्या टायपिंगला कायमच बाय बाय म्हणा...हे फीचर कसं काम करतं?मेसेज टाइप करताना चॅट बॉक्समध्ये दिसणाऱ्या पेन्सिल आयकॉनवर टॅप करा. मेटा एआय तुम्हाला ३-४ पर्याय सुचवेल जे प्रोफेशनल, फनी, सपोर्टिव्ह किंवा प्रूफरीड अशा विविध शैलींमध्ये असतील. तुम्हाला हवा तो पर्याय निवडा आणि पाठवा. विशेष म्हणजे व्हॉट्सअॅपने गोपनीयतेची पूर्ण काळजी घेतली आहे. तुमचे मेसेज संग्रहित किंवा वाचले जाणार नाहीत फक्त सूचना मिळतील..Motorola Discount Offer : मोटोरोलाचा सर्वात महाग मोबाईल झाला एकदम स्वस्त; आता किंमत फक्त....या फीचरचा फायदा कोणाला होईल?विद्यार्थ्यांना प्राध्यापकांना असाइनमेंट्स पाठवताना, व्यावसायिकांना बॉस किंवा क्लायंटशी संवाद साधताना आणि मित्र-कुटुंबासोबत मजेदार किंवा गप्पा मारताना हे फीचर उपयुक्त ठरेल. विशेषतः इंग्रजी मेसेज लिहिण्यास घाबरणाऱ्यांसाठी ही मोठी मदत आहे..Cyber Fraud Alert : ना लिंक, ना ओटीपी! पण मिनिटांत बँक अकाऊंट खाली, नेमका फ्रॉड आहे तरी काय? ज्याने वाढवले देशाचे टेन्शन.व्हॉट्सअॅपचे फीचर कसे वापराल?व्हॉट्सअॅपला गुगल प्ले स्टोअर किंवा अॅप स्टोअरवरून अपडेट करा.कोणतंही चॅट उघडा आणि मेसेज टाइप करा.टेक्स्ट बॉक्समधील पेन्सिल आयकॉन वर टॅप करा.मेटा एआयच्या सूचना पाहा आणि हवं ते निवडा.मेसेज पाठवा आणि या जबरदस्त फीचरचा आनंद घ्या.FAQs What is WhatsApp’s AI Writing Help feature? / व्हॉट्सअॅपचे एआय लेखन मदत वैशिष्ट्य काय आहे?हे वैशिष्ट्य मेटा एआयद्वारे तुमच्या मेसेजला व्यावसायिक, मजेदार किंवा भावनिक शैलीत सुधारते आणि टायपिंगच्या चुका टाळते.How can I use the AI Writing Help feature? / मी एआय लेखन मदत वैशिष्ट्य कसे वापरू शकतो?चॅट उघडा, मेसेज टाइप करा, पेन्सिल आयकॉनवर टॅप करा आणि एआयच्या सूचनांमधून हवा तो पर्याय निवडा.Is my privacy safe with this feature? / या वैशिष्ट्यासह माझी गोपनीयता सुरक्षित आहे का?होय, व्हॉट्सअॅप तुमचे मेसेज संग्रहित किंवा वाचत नाही; फक्त सूचना देते, त्यामुळे गोपनीयता सुरक्षित राहते.Who can benefit from this feature? / या वैशिष्ट्याचा कोणाला फायदा होईल?विद्यार्थी, व्यावसायिक, आणि मित्र-कुटुंबासोबत मजेदार किंवा भावनिक संवादासाठी सर्वांना फायदा होईल.How do I activate the AI Writing Help feature? / मी एआय लेखन मदत वैशिष्ट्य कसे सक्रिय करू?व्हॉट्सअॅप अपडेट करा, चॅटमध्ये टाइप करा आणि पेन्सिल आयकॉनवर टॅप करून सूचना निवडा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.