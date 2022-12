WhatsApp वरून सगळ्या मित्रांना एकाच वेळी करा Happy New Year, ट्राय करा ही ट्रीक

Send New Year Wishes At A Time To All Friends on WhatsApp : लवकरच आपण २०२२ ला बाय करून नवीन वर्षाला वेलकम करणार आहोत. अशात आप्तेष्टांना शुभेच्छा देण्याची सर्वांनाच घाई असते. अशा वेळी आपणच सगळ्यात आधी विश करावं असं अनेकांना वाटत असतं. पण WhatsApp वरून ५ पेक्षा जास्त लोकांना एकाचवेळी विश करता येत नाही. अशावेळी एकाच वेळी सगळ्या मित्रांना मेसेज पाठवता यावा यासाठी सोपी ट्रीक सांगणार आहेत.

सामान्यतः आपण काही ऑफिशियल काम असेल तरच ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनवतो आणि मेसेज पाठवतो. पण आता नवीन वर्षात आप्तेष्टांना शुभेच्छा देण्यासाठीही ही ट्रीक वापरता येईल.

फॉलो करा या स्टेप्स

WhatsApp उघडल्यावर उजव्या हाताला वरच्या बाजूला जे तीन डॉट दिसतात त्यावर क्लिक करा.

तिथे New Broadcast ऑप्शन दिसेल. तो सिलेक्ट करा.

त्यानंतर तिथे फोन मधले सर्व काँटॅक्ट्स दिसतील. एक एक करून हवे ते नंतर सिलेक्ट करा.

