व्हॉट्सअॅपमध्ये नवीनच आलेले एक फीचर सायबर गुन्हेगारांसाठी हत्यार ठरत आहेया फीचरमुळे मोबाईल हॅक करणे, बँकमधील पैसे चोरी, डॉक्युमेंट चोरी होत आहेचला तर जाणून घेऊया हा नेमका काय प्रकार आहे आणि हे कोणते फीचर आहे.Whatsapp Hacking : व्हॉट्सअॅप जगातील सर्वाधिक वापरले जाणारे इन्स्टंट मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म सतत नव्या फीचर्ससह युजरना नवं काहीतर देत असत. मात्र नुकतेच आलेले 'स्क्रीन मिररिंग' फीचर सायबर गुन्हेगारांसाठी नवे हत्यार ठरत आहे. या फीचरमुळे तुमचे बँक खाते रिकामे होण्याचा धोका वाढला आहे. सावधगिरी बाळगणे अत्यंत गरजेचे आहे..या फीचरद्वारे एक वापरकर्ता दुसऱ्याच्या फोनची स्क्रीन पाहू शकतो. सायबर स्कॅमर याचा गैरफायदा घेत आहेत. ते बँक, आधार कार्ड किंवा अन्य सरकारी संस्थांच्या नावाने फोन कॉल करतात आणि तुमचा विश्वास जिंकतात. त्यानंतर व्हॉट्सअॅपवर व्हिडिओ कॉलद्वारे तुम्हाला स्क्रीन शेअर करण्यास सांगितले जाते. विशेष म्हणजे स्कॅमर तुम्हाला या फीचरबद्दल स्पष्टपणे सांगत नाहीत तर फसव्या पद्धतीने सेटिंग सुरू करायला लावतात..तुम्ही स्क्रीन शेअर केल्यास स्कॅमरला तुमच्या फोनमधील सर्व माहिती अगदी बँकिंग अॅप्स आणि क्रेडेन्शियल्ससह सहज उपलब्ध होते. उदाहरणार्थ तुम्ही बँकिंग अॅप उघडून लॉगिन केल्यास तुमचा पासवर्ड आणि वापरकर्तानाव स्कॅमरच्या हाती लागतो. यामुळे तुमचे बँक खाते काही मिनिटांत रिकामे होऊ शकते. इतकेच नव्हे काही स्कॅमर तुम्हाला थर्ड पार्टी अॅप्स डाउनलोड करण्यासही भाग पाडतात ज्यामुळे तुमच्या फोनची सुरक्षा आणखी धोक्यात येते..या फसवणुकीपासून बचावासाठी काही खबरदारी घेणे गरजेचे आहे. अनोळखी कॉल्सवर विश्वास ठेवू नका स्क्रीन शेअरिंग टाळा आणि थर्ड पार्टी अॅप्स डाउनलोड करताना सावध रहा. तसेच बँकिंग व्यवहार करताना स्क्रीन शेअरिंग बंद असल्याची खात्री करा. सायबर गुन्हेगारांपासून स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी जागरूकता आणि सतर्कता हेच तुमचे खरे हत्यार आहे.FAQsWhat is the WhatsApp screen mirroring feature?व्हॉट्सअॅपचे स्क्रीन मिररिंग फीचर म्हणजे काय?हे एक नवे वैशिष्ट्य आहे ज्याद्वारे एक वापरकर्ता दुसऱ्याच्या फोनची स्क्रीन पाहू शकतो, परंतु याचा दुरुपयोग सायबर गुन्हेगार करू शकतात.How do scammers use this feature to commit fraud?स्कॅमर हे फीचर फसवणुकीसाठी कसे वापरतात?स्कॅमर बँक किंवा आधारच्या नावाने कॉल करून तुमचा विश्वास जिंकतात आणि व्हिडिओ कॉलद्वारे स्क्रीन शेअर करायला लावून तुमची बँकिंग माहिती चोरतात.What happens if I share my screen with a scammer?मी स्कॅमरसोबत स्क्रीन शेअर केल्यास काय होईल?तुमची सर्व माहिती, जसे की बँकिंग पासवर्ड आणि वापरकर्तानाव, स्कॅमरच्या हाती लागेल, आणि ते तुमचे खाते रिकामे करू शकतात.How can I protect myself from this scam?या फसवणुकीपासून स्वतःचे संरक्षण कसे करावे?अनोळखी कॉल्सवर विश्वास ठेवू नका, स्क्रीन शेअरिंग टाळा आणि थर्ड-पार्टी अॅप्स डाउनलोड करताना सावध रहा.Should I download third-party apps suggested by callers?कॉल करणाऱ्यांनी सुचवलेली थर्ड-पार्टी अॅप्स डाउनलोड करावीत का?नाही, अशा अॅप्समुळे तुमच्या फोनची सुरक्षा धोक्यात येऊ शकते; नेहमी विश्वासार्ह स्रोतांमधूनच अॅप्स डाउनलोड करा.