विज्ञान-तंत्र

Whatsapp Mirror : व्हॉट्सअ‍ॅपवर एक परमिशन अन् बँक अकाऊंट रिकामं, 'हे' फेमस फीचर ठरतंय मोबाईल हॅकिंगचं कारण

WhatsApp Screen Mirroring Scam : व्हॉट्सअ‍ॅपमध्ये नवीनच आलेले एक फीचर सायबर गुन्हेगारांसाठी हत्यार ठरत आहे
WhatsApp Screen Mirroring fraud
How to Protect Bank Accounts from WhatsApp Screen Mirroring Fraudesakal
Saisimran Ghashi
Updated on
Summary

  • व्हॉट्सअ‍ॅपमध्ये नवीनच आलेले एक फीचर सायबर गुन्हेगारांसाठी हत्यार ठरत आहे

  • या फीचरमुळे मोबाईल हॅक करणे, बँकमधील पैसे चोरी, डॉक्युमेंट चोरी होत आहे

  • चला तर जाणून घेऊया हा नेमका काय प्रकार आहे आणि हे कोणते फीचर आहे

Whatsapp Hacking : व्हॉट्सअ‍ॅप जगातील सर्वाधिक वापरले जाणारे इन्स्टंट मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म सतत नव्या फीचर्ससह युजरना नवं काहीतर देत असत. मात्र नुकतेच आलेले ‘स्क्रीन मिररिंग’ फीचर सायबर गुन्हेगारांसाठी नवे हत्यार ठरत आहे. या फीचरमुळे तुमचे बँक खाते रिकामे होण्याचा धोका वाढला आहे. सावधगिरी बाळगणे अत्यंत गरजेचे आहे.

Loading content, please wait...
Technology
whatsapp
Cyber Fraud
Cyber security
Hacking
Hackers
online scam
mobile hacked

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com