Meta: स्मार्टफोन वापरणाऱ्या सर्वांचंच व्हॉट्सअॅप अपर्यायी साधन झालं आहे. वाट्टेल तेव्हा आणि वाट्टेल तितके मेसेज लोक एकमेकांना पाठवत असतात. त्यात मग टेक्स्ट मेसेज, फोटो, व्हिडीओ, लिंक्स, फाईल्स शेअर केल्या जातात. मात्र आता या सगळ्या स्वातंत्र्यावर बंधनं येऊ शकतात. कारण व्हॉट्सअॅपने मेसेज पाठवण्याच्या संख्येवर निर्बंध आणण्याची तयारी दाखवली आहे..स्पॅम मेसेज (spam messages) थांबवण्यासाठी WhatsApp एक मोठे पाऊल उचलत आहे. या नव्या नियमानुसार, जे युजर्सनी मेसेजला रिप्लाय देणार नाहीत, त्यांना पाठवल्या जाणाऱ्या मेसेजवर मासिक मर्यादा लादली जाऊ शकते. हा निर्णय सामान्य युजर्ससोबतच बिझनेस अकाउंट्सनाही लागू होणार आहे..व्हॉट्सअॅपने अद्याप हा निर्णय घेतलेला नसला तरी याची टेस्टिंग लवकरच होऊ शकते. मेटा कंपनीने इतर काही देशांमध्ये हे बदल लागू केले आहेत. नेमकी ही सिस्टीम कशी काम करणार, हे पाहाणं महत्त्वाचं आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, तुम्ही एखाद्याला मेसेज केला परंतु त्याने तुम्हाला उत्तरच दिलं नाही, तर तिथून पुढे तुम्ही पाठवलेले मेसेज मासिक कोट्यामध्ये मोजले जातील. पुढच्या मेसेजवर मर्यादा येणार आहेत..या नवीन नियमांचा सामान्य युजर्सवर फारसा परिणाम होणार नाही, असं कंपनीने म्हटलं आहे. मात्र जे बिझनेस अकाऊंट्स आहेत, त्यांच्यावर मर्यादा येईल. असे बल्क किंवा स्पॅम मेसेज रोखले जाऊ शकणार आहेत. याच अर्थ मेसेज पाठवण्याची महिन्याची मर्यादा जास्त असू शकते..जगभरात व्हॉट्सअॅपचे तीन अब्जांहूनही अधिक युजर्स आहेत. या युजर्सना सातत्याने मेसेज पाठवून राजकीय प्रचार केला जातो, उत्पादनांच्या जाहिराती केल्या जातात, योजनांची माहिती दिली जाते.. यात बहुतांश त्रासदाक आणि फेक गोष्टीही असतात. यापूर्वी कंपनीने फॉरवर्ड मेसेजेसवर मर्यादा आणलेल्या आहेत. मात्र स्पॅम मेसेज कमी झालेले नाहीत. या नव्या बदलांमुळे स्पॅम मेसेजवर मर्यादा येऊ शकतात.