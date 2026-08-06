WhatsApp ग्रुप चॅट्समध्ये मोठे बदल; '@all' टॅगसह आले ३ नवीन धमाकेदार फीचर्स!

3 New WhatsApp Features!: व्हॉट्सॲपने आपल्या कोट्यवधी युझर्ससाठी ग्रुप चॅट्समधील संवाद आणि कोऑर्डिनेशन जास्त सोयीस्कर करण्यासाठी तीन महत्त्वाच्या फीचर्सची घोषणा केली आहे. या नवीन अपडेट्समध्ये प्रगत पोलिंग पर्याय, '@all' मॅन्युअली टॅग करण्याची सुविधा आणि हव्या त्या मेंबर्सचा थेट नवीन ग्रुप तयार करण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे..'@all' टॅगिंग - एकाच टॅगने सर्वांना मेसेजग्रुपमधील प्रत्येक व्यक्तीला वैयक्तिकरित्या टॅग करण्याचा त्रास आता वाचणार आहे. युझर्स आता '@all' लिहून ग्रुपमधील सर्व सदस्यांना एकाच वेळी महत्त्वाच्या मेसेजसाठी अलर्ट करू शकतील.ॲडमिनसाठी नियम: ३२ पेक्षा जास्त सदस्य असलेल्या ग्रुपमध्ये गैरवापर टाळण्यासाठी ही सुविधा फक्त ग्रुप ॲडमिनलाच वापरता येईल.म्यूट ग्रुपवरही मेसेज: चॅट म्यूट असली तरीही 'महत्वाचा मेसेज' म्हणून युझर्सना नोटिफिकेशन मिळेल. पण, युझर्सना हे नोटिफिकेशन ॲप सेटिंग्जमधून बंद करण्याचा पर्यायही उपलब्ध असेल..Kia Sorento: फॉर्च्यूनरला टक्कर! कियाची पहिली हायब्रिड SUV 'Sorento' लाँचसाठी तयार; प्री-बुकिंग सुरू!.पोलिंग फीचरमध्ये ३ मोठे अपग्रेड्सव्हॉट्सॲपने ग्रुपमधील निर्णय प्रक्रिया अजून पारदर्शक आणि सोपी करण्यासाठी पोलिंग फीचर अपडेट केले आहे-पोलिंग टाइमर (Deadline): आता पोल तयार करतानाच तो बंद होण्याची वेळ (End Time) ठरवता येईल. वेळ संपल्यानंतर व्होटिंग आपोआप बंद होईल.गुप्त मतदान (Anonymous Voting): मतदारांची नावे लपवण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे, ज्यामुळे सदस्य नाव न दाखवता आपले मत नोंदवू शकतील.१५ मिनिटांत एडिट पर्याय: पोल पोस्ट केल्यानंतर त्यात स्पेलिंगची चूक किंवा पर्याय बदलायचे असल्यास १५ मिनिटांच्या आत ते एडिट करता येईल..जुन्या ग्रुपमधून डायरेक्ट नवीन ग्रुपएखाद्या हव्या असलेल्या विषयावर किंवा सरप्राइज प्लॅनिंगसाठी मेन ग्रुप खराब न करता नवीन ग्रुप बनवणे आता सोपे झाले आहे.आता हव्या असलेल्या सदस्यांना पुन्हा कॉन्टॅक्ट लिस्टमधून एक-एक करून शोधावे लागणार नाही.जुन्या ग्रुपमधील सदस्यांना निवडून काही सेकंदांत डायरेक्ट 'नवीन सब-ग्रुप' तयार करता येईल.रोलआऊट प्रक्रिया सुरूव्हॉट्सॲपचे हे तिन्ही फीचर्स टप्प्याटप्प्याने रोल आऊट केले जात असून, येत्या काही आठवड्यांत सर्व अँड्रॉइड आणि आयओएस (iOS) युझर्ससाठी ते उपलब्ध होतील..भारतात लाँच होणार Vivo S2! मिड-बजेटमध्ये प्रीमियम फीचर्स! 7050mAh बॅटरीसह 4K व्हिडिओ रेकॉर्डिंग! किंमत फक्त... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.