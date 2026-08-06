विज्ञान-तंत्र

WhatsApp ग्रुप चॅट्समध्ये मोठे बदल; '@all' टॅगसह आले ३ नवीन धमाकेदार फीचर्स!

WhatsApp Big Update!: पोलिंग टाइमर, ॲनॉनिमस व्होटिंग आणि थेट नवीन ग्रुप तयार करण्याची नवी सुविधा; जाणून घ्या व्हॉट्सॲपचे नवे अपडेट्स!
WhatsApp Enhances Group Chats With Anonymous Voting And Instant Group Creation

WhatsApp Enhances Group Chats With Anonymous Voting And Instant Group Creation

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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3 New WhatsApp Features!: व्हॉट्सॲपने आपल्या कोट्यवधी युझर्ससाठी ग्रुप चॅट्समधील संवाद आणि कोऑर्डिनेशन जास्त सोयीस्कर करण्यासाठी तीन महत्त्वाच्या फीचर्सची घोषणा केली आहे. या नवीन अपडेट्समध्ये प्रगत पोलिंग पर्याय, '@all' मॅन्युअली टॅग करण्याची सुविधा आणि हव्या त्या मेंबर्सचा थेट नवीन ग्रुप तयार करण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे.

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