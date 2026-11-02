WhatsApp Update: जगभरात सर्वाधिक वापरले जाणारे इन्स्टंट मेसेजिंग ॲप व्हॉट्सॲप (WhatsApp) आपल्या युजर्सच्या अनुभवात सतत सुधारणा करत असते. विशेषतः ग्रुप चॅट आणि त्याचे व्यवस्थापन अधिक प्रभावी करण्यासाठी कंपनीने युजर्ससाठी एक मोठे अपडेट आणले आहे. व्हॉट्सॲपने ग्रुप अॅडमिन्स आणि सदस्यांच्या सोयीसाठी चार नवीन आणि अत्यंत उपयुक्त फीचर्स जाहीर केली आहेत.मोठ्या व्हॉट्सॲप ग्रुप्समध्ये येणाऱ्या शेकडो मेसेजेसमुळे अनेकदा महत्त्वाच्या घोषणा किंवा लिंक्स युजर्सकडून दुर्लक्षित होतात. हीच अडचण दूर करण्यासाठी व्हॉट्सॲपने ही नवीन अपडेट्स लाँच केली आहेत. या नवीन फीचर्सचा रोलआउट टप्प्याटप्प्याने सुरू झाला असून, लवकरच ते सर्व अँड्रॉइड आणि आयओएस (iOS) युजर्ससाठी उपलब्ध होणार आहेत. व्हॉट्सॲपच्या या चार नवीन फीचर्सची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे- .परमनंट मेसेज पिन (Permanent Message Pin)यापूर्वी व्हॉट्सॲपवर एखादा महत्त्वाचा मेसेज जास्तीत जास्त २४ तास, ७ दिवस किंवा ३० दिवसांसाठीच पिन करून ठेवता येत होता आणि त्यानंतर तो ऑटोमॅटिक अनपिन होत असे. पण, नवीन अपडेटनुसार आता युजर्स कोणत्याही महत्त्वाच्या मेसेजला 'कायमस्वरूपी' (Permanently) सर्वात वर पिन करू शकतील. जोपर्यंत अॅडमिन स्वतः तो मेसेज मॅन्युअली 'अनपिन' करत नाही, तोपर्यंत तो मेसेज ग्रुपच्या टॉपलाच दिसेल..WhatsApp मध्ये मोठा बदल! आता प्रोफाइलला लावता येणार Cover Photo; मिळणार Facebook सारखा लूक.नवीन सदस्यांसाठी चॅट हिस्ट्री शेअरिंग (Chat History Sharing)पूर्वीच्या नियमांनुसार नवीन व्यक्तीला ग्रुपमध्ये जोडतानाच जुनी चॅट हिस्ट्री शेअर करण्याचा पर्याय मिळायचा. पण नवीन फीचरमुळे आता एखादा सदस्य ग्रुपमध्ये सामील झाल्यानंतरही, ग्रुप अॅडमिन किंवा मॅनेजर त्या सदस्याच्या नावावर टॅप करून जुनी चॅट हिस्ट्री सहज शेअर करू शकतील. यामुळे नवीन सदस्याला मागील सर्व संवादाचा संदर्भ समजणे सोपे जाईल. विशेष म्हणजे, ही शेअर केलेली हिस्ट्री देखील एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड स्वरूपात पूर्णपणे सुरक्षित राहील..ग्रुप-स्पेसिफिक स्टेटस अपडेट्स (Group-Specific Status)या नवीन फीचरच्या माध्यमातून युजर्स आता फक्त ठराविक ग्रुपच्या सदस्यांसाठीच आपले स्टेटस (फोटो किंवा व्हिडिओ) अपलोड करू शकतील. उदाहरणार्थ, एखाद्या फॅमिली किंवा ऑफिस ग्रुपसाठी शेअर केलेले स्टेटस बाहेरच्या इतर कॉन्टॅक्ट्सना दिसणार नाही. ग्रुपमधील इतर सदस्य या स्टेटसवर रिॲक्शन देऊ शकतात किंवा स्वतःचे स्टेटस जोडू शकतात. नेहमीच्या स्टेटसप्रमाणे हे ग्रुप स्टेटस देखील २४ तासांनंतर आपोआप गायब होईल..अनरीड मेंशन्स आणि रिप्लाय फिल्टर (Unread Mentions Filter)खूप सक्रिय असणाऱ्या किंवा हजारो मेसेजेस येणाऱ्या व्यस्त ग्रुपमध्ये आपल्याला कोणी टॅग केले आहे का, हे शोधणे कठीण होते. हीच समस्या सोडवण्यासाठी व्हॉट्सॲपने एक खास अनरीड फिल्टर जोडला आहे. यामध्ये युजर्सना फक्त तेच मेसेजेस वेगळे फिल्टर करून पाहता येतील, ज्यामध्ये त्यांना थेट मेंशन (@) केले गेले आहे किंवा त्यांच्या मेसेजला थेट रिप्लाय दिला गेला आहे. यामध्ये '@all' या मेंशनचाही समावेश असेल, ज्यामुळे युजर्स महत्त्वाच्या संवादांना तातडीने प्राधान्य देऊ शकतील..Instagram च्या शेअर मेन्यूमध्ये आला 'MUSE AI' एजंट; युजर्सची कामे होणार सोपी! जाणून घ्या खास फीचर्स... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.