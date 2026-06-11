विज्ञान-तंत्र

Whatsapp Redesign : तीन वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर व्हॉट्सॲपचे धमाकेदार अपडेट! एक टॅपवर सर्व ऑप्शन, कसं वापरायचं? पाहा एका क्लिकवर

whatsapp menu redesign update 2026 : व्हॉट्सॲपने तीन वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर मेसेज मेन्यू पूर्णपणे नवीन केला आहे. आता एक टॅपवर सर्व पर्याय स्पष्ट दिसतील आणि चॅटिंगचा अनुभव अधिक सोपा आणि आकर्षक होणार आहे.
WhatsApp redesign new feature

WhatsApp New Message Menu Redesign Finally Arrives Key Features of the New Update

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

व्हॉट्सॲप वापरणाऱ्या प्रत्येकाला आता एक मस्त सरप्राइज मिळणार आहे. तीन वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर अखेर मेसेजिंगचा अनुभव पूर्णपणे नवा आणि सोपा होणार आहे. छोट्या छोट्या गोष्टींमध्येही मोठा बदल दिसणार असल्याने करोडो युजर खुश होणार आहेत.

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