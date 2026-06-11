Whatsapp Redesign : तीन वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर व्हॉट्सॲपचे धमाकेदार अपडेट! एक टॅपवर सर्व ऑप्शन, कसं वापरायचं? पाहा एका क्लिकवर

व्हॉट्सॲप वापरणाऱ्या प्रत्येकाला आता एक मस्त सरप्राइज मिळणार आहे. तीन वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर अखेर मेसेजिंगचा अनुभव पूर्णपणे नवा आणि सोपा होणार आहे. छोट्या छोट्या गोष्टींमध्येही मोठा बदल दिसणार असल्याने करोडो युजर खुश होणार आहेत..नवीन मेन्यूचा पर्यायअँड्रॉइड बीटा आवृत्तीमध्ये नुकतेच हे अपडेट उपलब्ध झाले आहे. ज्यांना बीटा टेस्टिंग मिळते त्यांना आधीच नवीन मेन्यू दिसू लागला आहे. लवकरच सर्वांसाठी येणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. वेबेटाइन्फोने याबाबत स्क्रीनशॉट्स शेअर करून सगळ्यांना उत्सुकता वाढवली आहे..Light Bill Saving Tips : रात्रभर AC, फॅन चालवूनही वाढवणार नाही वीजबिल; वापरुन पाहा 'या' 7 पैकी एक ट्रिक.काय आहे हा बदल?कोणत्याही मेसेजवर फक्त बोट ठेवले की आता बाजूला एक सुंदर आणि स्पष्ट नवीन मेन्यू उघडेल. जुना मेन्यू आता इतिहास जमा होईल. नवीन डिझाइनमुळे पर्याय पटकन दिसतील आणि वापरकर्त्यांना जास्त सोय होईल. ग्रुप चॅट असो की पर्सनल चॅट दोन्ही ठिकाणी हे फीचर काम करेल..Love Numerology : 'या' मुलांकाचे लोक जोडीदारावर करतात प्रचंड प्रेम; धोका देणं तर लांबच, जरासुद्धा दुखावत नाहीत.कसे वापरायचे?नवीन टेक्स्ट मेन्यू अधिक मोठा आणि स्पष्ट दिसेल. त्यामुळे रात्री किंवा उजेडातही सहज पर्याय निवडता येतील. अँड्रॉइड आणि iOS दोन्हीवर हा बदल येईल, फक्त थोडेसे फरक असतील. मुख्य मेन्यू मात्र जसाच्या तसाच राहील फक्त लुक आणि फील जास्त मॉडर्न झाला आहे..तीन वर्षांची प्रतीक्षा संपलीव्हॉट्सॲपने मेसेज मेन्यू रिडिझाइन करण्यासाठी बराच काळ घेतला. रिपोर्टनुसार, 'Redesign message menu' हे फीचर अनेक वर्षांपासून अपेक्षित होते. बीटा वापरकर्त्यांना आता मिळत असल्याने लवकरच सर्वांसाठी रिलीज होईल..Instagram Plus : इंस्टाग्राम प्लस लाँच! २९९ रुपयांत मिळणार अनेक प्रिमियम फीचर्स, सब्स्क्रिप्शन कसं घ्यायचं? पाहा एका क्लिकवर.काय फरक पडणार?दररोज लाखो मेसेजेस पाठवणाऱ्या लोकांसाठी हा बदल छोटा वाटला तरी वापर जास्त फास्ट आणि आनंददायक होईल. मेन्यू उघडताना होणारी गोंधळ किंवा वेळ वाचेल. नवीन लुकमुळे अॅप अधिक प्रीमियम आणि वापरायला मजेदार वाटेल.कधी येणार सर्वांसाठी?सध्या फक्त काही बीटा वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध असलेले हे अपडेट येत्या काही दिवसांत किंवा आठवड्यांत अधिक लोकांपर्यंत पोहोचेल. नंतर स्थिर अपडेट पूर्ण रिलीज होईल. व्हॉट्सॲप प्रेमींसाठी ही खरोखरच एक चांगली बातमी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.