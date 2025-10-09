Instagram Style WhatsApp Feature: व्हॉट्सअॅप लवकरच अँड्रॉइड फोन वापरणाऱ्यांसाठी एक नवीन आणि मजेदार सुविधा आणत आहे ‘Status Question’... इन्स्टाग्रामच्या ‘Question Sticker’सारखी ही सुविधा तुम्हाला स्टेटसवर प्रश्न विचारण्याची आणि मित्र-मैत्रिणींशी संवाद साधण्याची संधी देणार आहे. सध्या ही सुविधा व्हॉट्सअॅपच्या बीटा अपडेट (व्हर्जन 2.25.29.12) मध्ये निवडक वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध आहे. लवकरच हे फीचर सर्वांसाठी येण्याची शक्यता आहे..काय आहे ही सुविधा?या नव्या फीचरद्वारे तुम्ही व्हॉट्सअॅप (WhatsApp) स्टेटसवर फोटो किंवा व्हिडिओसोबत एक प्रश्न बॉक्स जोडू शकता. तुमचे कॉन्टॅक्ट्स त्या प्रश्नाला थेट अॅपमधून उत्तर देऊ शकतील. हे उत्तर फक्त तुम्हालाच दिसेल आणि ते व्ह्यूअर्स लिस्टमध्ये साठवले जाईल. जर तुमच्या मित्राकडे ही सुविधा नसेल तर त्यांना एक मेसेज दिसेल की त्यांचे जुने अपडेट हे फीचर सपोर्ट करत नाही..Viral Video : पोलिसवाल्याने वृद्ध आज्जीसोबत जे केलं ते पाहून रक्त खवळेल; आधी कानाखाली मारली अन् नंतर अंगावार...धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल.गोपनीयता आणि सुरक्षितताव्हॉट्सअॅपने खात्री करत सांगितले आहे की स्टेटसवर विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांना मिळणारी उत्तरे पूर्णपणे एंड टू एंड एनक्रिप्टेड असतील. म्हणजे फक्त तुम्ही आणि उत्तर देणारा व्यक्तीच ते पाहू शकतो. याशिवाय कोणतेही चुकीचे उत्तर आल्यास त्याची तक्रार करण्याची सोयही उपलब्ध होणार आहे. तुम्हाला कोणी उत्तर दिले तर त्याची नोटिफिकेशन मिळेल आणि काही निवडक उत्तरे तुम्ही पुन्हा स्टेटसवर शेअरही करू शकता.. अर्थातच उत्तर देणाऱ्याचे नाव सीक्रेट ठेवून.Moto G06 Power Price : मोटोरोलाने भारतात लॉन्च केला बजेट मोबाईल; चक्क 7000mAh बॅटरी अन् दमदार फीचर्स, किंमत फक्त 7,499.कधी येणार फीचर?सध्या ही सुविधा फक्त बीटा टेस्टर्ससाठी आहे. काही किरकोळ सुधारणा आणि बग फिक्स केल्यानंतर पुढील काही आठवड्यांत ती सर्वांसाठी उपलब्ध होईल. व्हॉट्सअॅप स्टेटसला जास्त इंट्रेस्टिंग बनवण्यासाठी ही सुविधा आणत आहे, ज्यामुळे तुम्ही तुमच्या मित्र मैत्रिणींशी मजेदार आणि सुरक्षित पद्धतीने जोडले जाल..FAQsWhat is WhatsApp’s Status Questions feature? / व्हॉट्सअॅपची स्टेटस प्रश्न सुविधा काय आहे?ही सुविधा तुम्हाला स्टेटसवर फोटो किंवा व्हिडिओसोबत प्रश्न बॉक्स जोडण्याची परवानगी देते, ज्याला तुमचे कॉन्टॅक्ट्स थेट उत्तर देऊ शकतात.Is the Status Questions feature secure? / स्टेटस प्रश्न सुविधा सुरक्षित आहे का?होय, सर्व उत्तरे एंड-टू-एंड एनक्रिप्टेड असतात, म्हणजेच फक्त तुम्ही आणि उत्तर देणारा व्यक्तीच ते पाहू शकतो.Who can use the Status Questions feature right now? / सध्या स्टेटस प्रश्न सुविधा कोण वापरू शकतो?सध्या ही सुविधा फक्त अँड्रॉइड बीटा टेस्टर्ससाठी उपलब्ध आहे, पण लवकरच सर्वांसाठी येईल.Can I report inappropriate responses to my status questions? / स्टेटस प्रश्नांना मिळालेल्या अयोग्य उत्तरांची तक्रार करू शकतो का?होय, व्हॉट्सअॅप लवकरच अयोग्य उत्तरांची तक्रार करण्याची सोय देणार आहे.Can I reshare responses to my status questions? / स्टेटस प्रश्नांना मिळालेली उत्तरे पुन्हा शेअर करू शकतो का?होय, तुम्ही निवडक उत्तरे नवीन स्टेटस म्हणून शेअर करू शकता, पण उत्तर देणाऱ्याचे नाव गुप्त राहील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.