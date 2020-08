खूशखबर! WhatsApp ने लाँच केलं नवं फीचर

नवी दिल्ली - जगभरात व्हॉटसअॅप हे सर्वाधिक वापरलं जाणारं मेसेजिंग अॅप आहे. व्हॉटसअॅप त्यांच्या युजर्ससाठी सातत्याने नवे अपडेट देत असतं. आताही Whatsapp ने नवीन फीचर लाँच केलं आहे. त्यांनी आधीच्या त्यांच्या एका फीचरमध्ये हे अपडेट दिले आहेत. काही दिवसांपुर्वी WhatsApp ने त्यांच्या फीचरमध्ये स्टीकर(stickers) फीचर लॉंच केले होते. तेंव्हापासून हे फीचर ग्राहकांच्या पसंतीस उतरले होते. हे फीचर आल्यानंतर प्रसिध्दही झालं होतं. युजर्सच्या पसंतीस उतरलेलं स्टीकर फीचर मोठ्या प्रमाणात वापरलं जात आहे. आता युजर्सना आणखी एक आनंदाची बातमी व्हॉटसअॅपने दिली आहे. आजपासून WhatsApp स्टीकर फीचरमध्ये नवीन दोन स्टीकर पॅड येणार आहेत.

WABetaInfo ने ट्वीटरवून व्हॉटस्ॅपच्या नव्या फीचरची माहिती दिली आहे. यामध्ये त्यांनी सांगितले की, दोन स्टीकर पॅक फीचर देण्यात येणार आहेत. यामध्ये YaYa आणि Hacker Girl यांचा समावेश आहे. याचा वापर WhatsApp युजर्स आजपासून करू शकतात.

WhatsApp is releasing today YaYa and Hacker Girl, two new static sticker packs for iOS and Android! pic.twitter.com/LpGXhjhtFr

कसा करायचा वापर?

नवीन स्टीकरचा वापर करण्यासाठी सर्वात आधी कोणत्याही एका चॅटमध्ये जा. चॅट करताना इमोजी पाठवतो त्यावर क्लिक करा. इमोजी आयकॉनवर क्लिक करताच तिथे emoji, GIF, आणि Sticker असे पर्याय दिसतील. त्यापैकी Sticker पर्यायावर क्लिक केल्यानंतर त्याच्या उजव्या बाजूला '+' हे चिन्ह दिसेल. त्यावर क्लिक करताच नवीन स्टिकर्स अपडेट झालेली दिसतील.

NEWS: WhatsApp was already planning to use an infinite animation for animated stickers in the chat!

This video shows how WhatsApp infinitely plays an animated sticker.

Maybe we will see this feature in future as new option, it's not clear if there is this intention today. pic.twitter.com/QtzhwnYtds

— WABetaInfo (@WABetaInfo) July 16, 2020