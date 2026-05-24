WhatsApp New Update : व्हॉट्सॲपने बदलली फोटो-व्हिडिओ पाठवायची पद्धत! आता आलंय नवीन फीचर, पाहा कसं वापरायचं?

व्हॉट्सॲपने एक छान अपडेट आले आहे. आता तुम्ही चॅटिंग करत असताना फोटो, व्हिडिओ किंवा फाईल्स पाठवणे खूप सोपे आणि फास्ट झाले आहे. चॅट स्क्रीन सोडावी लागणार नाही यामुळे संभाषणाचा ओघ कधीच तुटणार नाही..नवीन Media Attachment Designव्हॉट्सॲपने आपल्या Media Sharing पद्धतीत मोठा बदल केला आहे. आता + Icon दाबल्यावर तुम्हाला नवीन Look दिसेल. खाली Recent Photos आणि Videos चा 4x4 Grid दाखवला जाईल. यामुळे तुम्हाला Gallery उघडण्यासाठी चॅट बंद करण्याची गरज नाही. चॅट Background मध्ये राहील आणि तुम्ही पटकन Photos निवडून पाठवू शकाल..iOS Users साठी उपलब्धहे नवीन Feature सध्या iOS म्हणजे iPhone Users साठी आणले गेले आहे. WhatsApp Version 26.19.75 मध्ये हे बदल दिसत आहेत. Beta Testers आणि काही Selected Users ला आधीच मिळू लागले आहे. जेव्हा तुम्ही Chat मध्ये + Button दाबाल, तेव्हा Documents, Location, Camera सारख्या ऑप्शनसोबत खाली नवीन Media Grid दिसेल..काय फायदा होईल?पूर्वी Gallery उघडल्यावर संपूर्ण चॅट दिसेनाशी होत असे. समोरच्या व्यक्तीचा मेसेज चुकण्याची शक्यता असे. पण आता हे नवीन अपडेटमुळे चॅट सुरू ठेवताना सहज Photos आणि Videos Share करता येईल. विशेषतः जे लोक खूप Chatting करतात किंवा Photos पाठवतात, त्यांच्यासाठी हे Feature खूप Useful ठरेल. वेळ वाचेल आणि Experience अधिक चांगला होईल..हे फीचर सध्या सर्व iPhone Users साठी उपलब्ध नाही. कंपनी Beta Testing करत आहे. लवकरच Stable Update द्वारे हे सर्वांना मिळेल. जर तुम्हाला अजून नवीन Layout दिसत नसेल तर काळजी करू नका, येत्या काही दिवसांत Update येईल..व्हॉट्सॲपचा User Experience सुधारण्याचा प्रयत्नव्हॉट्सॲप सतत आपल्या App ला अधिक सोयीस्कर आणि Fast बनवण्याचा प्रयत्न करत आहे. हा नवीन Media Update हा त्याच दिशेने एक महत्त्वाचा पाऊल आहे. यामुळे लाखो iPhone Users चा अनुभव अधिक चांगला होणार आहे.कधी मिळेल?Global Level वर Rollout सुरू झाले आहे. लवकरच सर्व iPhone Users ना हे नवीन Feature मिळेल. Android Version साठी देखील लवकर Update येण्याची शक्यता आहे.