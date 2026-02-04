आता पैसे खर्च करून वापरावं लागेल WhatsApp; प्रीमियम सर्व्हिसमध्ये मिळणार हे 5 जबरदस्त फीचर्स, सब्सक्रिप्शन घेणं योग्य की अयोग्य? पाहा

Whatsapp latest updates : व्हॉट्सॲप आता केवळ मोफत मेसेजिंग ॲप राहिले नसून ते एका नवीन 'प्रीमियम' टाइमकडे वाटचाल करत आहे. मेटा कंपनी सध्या एका पर्यायी सबस्क्रिप्शन प्लॅनवर काम करत असून याद्वारे युजर्सना जास्त प्रगत आणि पर्सनलाईज अनुभव मिळणार आहे. विशेष म्हणजे ही सेवा पूर्णपणे ऐच्छिक असेल, ज्यामुळे सामान्य मेसेजिंग आणि कॉलिंग पूर्वीप्रमाणेच मोफत राहील..व्हॉट्सॲप प्रीमियममध्ये मिळणारे ५ जबरदस्त फीचर्सअॅड-फ्री : स्टेटस आणि चॅनेल्स विभागात जाहिराती न दिसण्यासाठी सबस्क्रिप्शन उपयुक्त ठरेल.प्रगत एआय (AI) टूल्स: मेटाच्या नवीन 'Manus' AI द्वारे अवघड कामे जास्त सोप्या पद्धतीने पूर्ण करता येतील.जास्त चॅट्स पिन करण्याची सुविधा: सध्या फक्त ३ चॅट्स पिन करता येतात, पण प्रीमियम युजर्स ३ पेक्षा जास्त महत्त्वाचे चॅट्स टॉपला ठेवू शकतील.एक्सक्लुझिव्ह थीम्स आणि आयकॉन्स: अॅपचा लूक बदलण्यासाठी खास प्रीमियम थीम्स आणि कस्टम अॅप आयकॉन्स दिले जातील.प्रीमियम स्टिकर्स आणि रिंगटोन्स: केवळ पेड युजर्ससाठी खास स्टिकर पॅक्स आणि चॅट रिंगटोन्स उपलब्ध असतील..Jio एकदम फ्रीमध्ये देत आहे 35,100 रुपयांचे फायदे; प्रत्येक 5G युजरसाठी आहे ही ऑफर, पाहा एका क्लिकवर.सबस्क्रिप्शन घेणं योग्य की अयोग्य?हे तुमच्या वापरावार अवलंबून आहे. जर तुम्ही व्हॉट्सॲपचा वापर व्यवसायासाठी किंवा मोठ्या प्रमाणावर नेटवर्किंगसाठी करत असाल तर मल्टी डिव्हाइस सपोर्ट (१० डिव्हाइसपर्यंत) आणि विना जाहिरात अनुभव तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरेल. मात्र जर तुम्ही फक्त मित्र आणि कुटुंबाशी चॅटिंग करण्यासाठी अॅप वापरत असाल तर फ्री व्हर्जन तुमच्यासाठी पुरेसे आहे..Aadhaar App : नवीन आधार ॲप लॉन्च! घरबसल्या बदला आधार कार्डवरचा पत्ता अन् मोबाईल नंबर; 2 मिनिटात अपडेट होतील डिटेल्स, पाहा नवी पद्धत.थोडक्यात सांगायचे तर व्हॉट्सॲप प्रीमियम हे अशा लोकांसाठी आहे ज्यांना अॅपमध्ये अधिक 'पर्सनलायझेशन' आणि 'प्रोडक्टिव्हिटी' हवी आहे. जे युजर्स सध्याच्या फिचर्सवर समाधानी आहेत त्यांना पैसे खर्च करण्याची गरज नाही, कारण मूळ सेवा नेहमीच मोफत राहणार आहे. तुमची गरज ओळखूनच हा निर्णय घेणे योग्य ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.