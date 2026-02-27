Whatsapp Rules : सरकारचा नवा नियम! 1 मार्चपासून विना सिमकार्ड नाही चालणार Whatsapp; नंबर बदलल्यास अकाऊंट होणार बंद

Whatsapp News : केंद्र सरकारने १ मार्च २०२६ पासून 'सिम बाइंडिंग' (SIM Binding) हा नवा कडक नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नियमानुसार तुमच्या मोबाईलमध्ये तेच सुरू असलेले सिम कार्ड असणे अनिवार्य आहे ज्या नंबरवर तुमचे व्हॉट्सअॅप रजिस्टर आहे. जर तुम्ही फोनमधून सिम कार्ड काढले किंवा ते बंद झाले तर तुमचे व्हॉट्सअॅप अकाउंट आपोआप इनअॅक्टिव्ह होईल. .सायबर गुन्हेगारांची खैर नाहीडिजिटल फ्रॉड आणि डिजिटल अरेस्टसारख्या स्कॅम्सना आळा घालण्यासाठी डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्युनिकेशनने (DoT) हे पाऊल उचलले आहे. सिम कार्डशिवाय व्हॉट्सअॅप वापरण्याच्या सुविधेचा गैरफायदा घेऊन अनेक गुन्हेगार परदेशातून किंवा रिमोटली लोकांची फसवणूक करत होते ज्यावर आता या नियमामुळे लगाम बसेल..Nano Banana 2 झाले लाँच! फ्रीमध्ये तुमच्या फोटोला द्या नवा ट्रेंडी लुक, गुगल जेमिनीवर कॉपी-पेस्ट करा 'हे' 5 बेस्ट प्रॉम्प्ट.व्हॉट्सअॅप वेबसाठी नवे नियमसंगणकावर किंवा लॅपटॉपवर व्हॉट्सअॅप वेब (WhatsApp Web) वापरणाऱ्यांसाठीही आता नियम बदलले आहेत. १ मार्चपासून व्हॉट्सअॅप वेब दर सहा तासांनी आपोआप लॉग आउट होईल. वापरकर्त्यांना पुन्हा क्यूआर (QR) कोड स्कॅन करून लॉग इन करावे लागेल ज्यामुळे तुमचे अकाउंट तुमच्या परवानगीशिवाय कोणीही वापरू शकणार नाही..एकच झलक, सबसे अलग! Samsung Galaxy S26 सिरीज लाँच; असले दमदार फीचर्स पाहून म्हणाल वक्त बदल दिया, किंमत फक्त....नंबर बदलल्यास काय होणार?जर तुम्ही तुमचा मोबाईल नंबर बदलला तर जुन्या नंबरवर चालणारे व्हॉट्सअॅप अकाउंट बंद होईल. नवीन नंबरवर व्हॉट्सअॅप सुरू करण्यासाठी तुम्हाला तो सिमकार्ड फोनमध्ये टाकून पुन्हा व्हेरिफिकेशन करावे लागेल. तसेच टेलिग्राम, सिग्नल आणि स्नॅपचॅट यांसारख्या इतर मेसेजिंग अॅप्सनाही हाच सिम बाइंडिंग नियम लागू असेल..डेडलाईनमध्ये वाढ नाहीकेंद्रीय दळणवळण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी स्पष्ट केले आहे की राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव या नियमाची २८ फेब्रुवारीची डेडलाईन वाढवली जाणार नाही. त्यामुळे १ मार्चपासून ज्यांच्या फोनमध्ये रजिस्टर केलेले सिम कार्ड नसेल त्यांचे व्हॉट्सअॅप काम करणे थांबवेलतुमचे व्हॉट्सअॅप अकाउंट सुरक्षित ठेवण्यासाठी तुमचे सिम कार्ड सुरू आहे का आणि ते त्याच फोनमध्ये आहे का याची एकदा खात्री करून घ्या.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.