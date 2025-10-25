विज्ञान-तंत्र

Whatsapp Storage Feature : स्टोरेज सतत फूल होतंय? व्हॉट्सअ‍ॅपमध्ये आलं जबरदस्त फीचर; एका क्लिकमध्ये मॅनेज करता येणार मोबाईलचा स्पेस

Whatsapp Storage Manage Feature : व्हॉट्सअ‍ॅपमध्ये फोनचे स्टोरेज वाचवणारे नवे जादुई शॉर्टकटचे फीचर आले आहे
whatsapp new feature for storage manage

whatsapp new feature for storage manage

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

रोजच्या चॅटिंगमध्ये फोटो, व्हिडिओ आणि डॉक्युमेंट यांच्यामुळे फोनचा स्टोरेज भरला की काय करावे? असा प्रश्न अनेकांना पडतो..व्हॉट्सअ‍ॅपने आता यावर सोपी आणि स्मार्ट उपाय केला आहे. नवीन अपडेटमध्ये तुम्ही फक्त एका क्लिकवर तुमच्या चॅटमधील मोठ्या फाइल्स पाहू शकता, क्रमवारी लावू शकता आणि डिलीट करू शकता..त्यामुळे आता तुम्हाला सगळ्या सेटिंग्ज चेक करत फिरण्याची गरज नाही

Loading content, please wait...
Technology
mobile
whatsapp
Storage Limit

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com