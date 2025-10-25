रोजच्या चॅटिंगमध्ये फोटो, व्हिडिओ आणि डॉक्युमेंट यांच्यामुळे फोनचा स्टोरेज भरला की काय करावे? असा प्रश्न अनेकांना पडतो..व्हॉट्सअॅपने आता यावर सोपी आणि स्मार्ट उपाय केला आहे. नवीन अपडेटमध्ये तुम्ही फक्त एका क्लिकवर तुमच्या चॅटमधील मोठ्या फाइल्स पाहू शकता, क्रमवारी लावू शकता आणि डिलीट करू शकता..त्यामुळे आता तुम्हाला सगळ्या सेटिंग्ज चेक करत फिरण्याची गरज नाही.आता प्रत्येक चॅटच्या ‘Information’ स्क्रीनवर एक खास सेक्शन दिसेल. यात तुम्हाला त्या चॅटमधील सर्व फोटो, व्हिडिओ आणि दस्तऐवज एकाच ठिकाणी दिसतील. विशेष म्हणजे फाइल्स आकारानुसार आपोआप क्रमप्रमाणे लागतील.. मोठ्या फाइल्स पटकन ओळखून त्या डिलीट करता येतील..Marriage Numerology : कितीही भांडण-मनभेद झाले तरी 'या' मूलांकाच्या लोकांचं लग्न टिकतंच..! पाहा तुमचा मूलांक.सॉर्टिंग पर्यायही जबरदस्त आहे. यामध्ये Newest, Oldest आणि Largest फाइल अशी सेटिंग आहे...सर्वात मोठ्या फाइल्स आधी दाखवानव्या किंवा जुन्या फाइल्स शोधा.. असे पर्याय येतील.Marriage Numerology : 'या' मूलांकाच्या लोकांचं लग्न टिकत नाही..पाहा तुमचा मुलांक काय?.यामुळे फोनमध्ये जागा मोकळी करणे अगदी सोपे झाले आहे. हे फीचर पहिला Android बीटा (2.25.31.13) मध्ये आले आणि आता iOS बीटा (25.31.10.70) वरही रोलआऊट होत आहे. WABetaInfo नुसार लवकरच सर्वांसाठी हे अपडेट येईल. व्हॉट्सअॅप सतत वापरकर्त्यांचा अनुभव सुधारत आहे. आता तुम्ही चॅटिंग करताना स्टोरेजची काळजी करायची गरज नाही बर का.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.