Whatsapp Threaded Reply : व्हॉट्सअ‍ॅपमध्ये आणखी एका भन्नाट फीचरची एन्ट्री! हे नेमकं कसं वापरायचं? पाहा एका क्लिकवर

Whatsapp Threaded Reply Feature : व्हॉट्सअॅपमध्ये आलेल्या नवीन थ्रेडेड रिप्लाय फीचरमुळे ग्रुप चॅट्स आता अधिक सुव्यवस्थित होणार आहेत.
Saisimran Ghashi
Summary

  • व्हॉट्सअ‍ॅप युजर्ससाठी एक खुशखबर आहे

  • कारण ग्रुप चॅटमध्ये नवीन फीचरची एन्ट्री होतीये

  • हे फीचर खूप फायदेशीर ठरणार आहे

Whatsapp new feature : व्हॉट्सअ‍ॅप म्हणजे आपला जीव की प्राण. कोट्यवधी लोकांना जोडून ठेवणारा प्लॅटफॉर्म. यामध्ये नेहमीच काही न काहीतर अपडेट येतच असते. ज्यामुळे आपला युजर एक्सपिरियंस सुधारत असतो.कायम काहीतर नवीन आणणारे मेटा यंदाही मागे पडले नाहीये. यावेळी मेटाने एकदम भन्नाट पण खूप फायदेशीर फीचर आले आहे. हे फीचर आहे "थ्रेडेड रिप्लाय"

