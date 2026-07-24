विज्ञान-तंत्र

Whatsapp New Feature : आता कुणीच उघडू शकणार नाही तुमचं व्हॉट्सॲप; आलं नवीन सेफ्टी फीचर, नाही टाकावा लागणार कोणताही पिन

WhatsApp New Security Feature : आता WhatsApp खाते अधिक सुरक्षित होणार आहे. नवीन सुरक्षा फीचर काय आहे जाणून घ्या
WhatsApp New Password Feature for Two-Step Verification

WhatsApp New Password Feature for Two-Step Verification

Saisimran Ghashi
Updated on

WhatsApp वापरणाऱ्या प्रत्येकासाठी एक चांगली बातमी आहे. कंपनी लवकरच आपल्या Two Step Verification साठी एक नवीन आणि अधिक मजबूत सुरक्षा फीचर आणणार आहे. आता तुम्हाला ६ अंकी PIN टाकण्याची गरज भासणार नाही, त्याऐवजी तुम्ही एक मजबूत Password तयार करू शकाल.

Loading content, please wait...
whatsapp
Security