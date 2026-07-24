Whatsapp New Feature : आता कुणीच उघडू शकणार नाही तुमचं व्हॉट्सॲप; आलं नवीन सेफ्टी फीचर, नाही टाकावा लागणार कोणताही पिन

WhatsApp वापरणाऱ्या प्रत्येकासाठी एक चांगली बातमी आहे. कंपनी लवकरच आपल्या Two Step Verification साठी एक नवीन आणि अधिक मजबूत सुरक्षा फीचर आणणार आहे. आता तुम्हाला ६ अंकी PIN टाकण्याची गरज भासणार नाही, त्याऐवजी तुम्ही एक मजबूत Password तयार करू शकाल..नवीन फीचर कसे असेल?सध्या Two Step Verification साठी ६ अंकी PIN वापरला जातो. पण नव्या अपडेटनुसार, वापरकर्ते अक्षरे आणि अंक मिसळून मजबूत Password तयार करू शकतील. यामुळे खाते जास्त सुरक्षित होईल, विशेषतः जे वापरकर्ते आर्थिक व्यवहार किंवा गोपनीय माहिती शेअर करतात त्यांच्यासाठी..Google Privacy Settings : तुमच्या प्रत्येक हालचालीवर गुगलची नजर? आत्ताच बंद करा 'या' 4 सेटिंग; नाहीतर ट्रॅक होत राहील डेटा.ही सुविधा ऐच्छिक असेल म्हणजे तुम्हाला Two-Step Verification चालू करायचे नसेल तर काहीही बदलणार नाही. WABetaInfo नुसार, हे फीचर सध्या विकासाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे आणि लवकरच बीटा टेस्टिंगसाठी उपलब्ध होऊ शकते..कसे फायदेशीर ठरेल?Password PIN पेक्षा अधिक मजबूत आणि लक्षात ठेवण्यास सोपे असते. यामुळे अनधिकृत प्रवेश रोखणे सोपे होईल. WhatsApp सध्या Usernames, Call Microphone Shortcuts आणि इतर अनेक फीचर्सवरही काम करत आहे..Apple Upgrade Subscription : आता भाड्याने घेता येणार iPhone अन् MacBook! ॲपल कंपनीची जबरदस्त ऑफर, भरावा लागणार नाही EMI.फक्त 1 रुपयात JioHotstar प्रीमियम सबस्क्रिप्शन! कसे मिळवाल? पाहा एका क्लिकवर.कसे सेट कराल?Two-Step Verification सेटिंग्जमध्ये जाऊन तुम्ही Password सेट करू शकाल. सध्याच्या PIN ला Password ने बदलता येईल. याशिवाय Email Address अपडेट करण्याचीही सोय उपलब्ध राहील.WhatsApp आपल्या प्लॅटफॉर्मला अधिक सुरक्षित आणि वापरकर्ता-केंद्रित बनवण्याच्या दिशेने सातत्याने काम करत आहे..नवीन Password आधारित Two Step Verification ही त्याच दिशेने एक महत्त्वाची पायरी आहे.या अपडेटनंतर तुमचे WhatsApp खाते आणखी सुरक्षित होईल. अपडेट येताच तुम्ही ही सुविधा सक्रिय करा आणि तुमच्या चॅट्सना जास्त संरक्षण द्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.