Whatsapp Usersname Feature : मोबाईल नंबर शेअर न करता बिनधास्त करा चॅटिंग, व्हॉट्सॲप युझरनेम फीचर कसं वापरायचं? पाहा

आता व्हॉट्सॲपवर तुमचा फोन नंबर दाखवायची गरज नाही. कंपनीने नुकतेच Username फीचर रोलआउट सुरू केले आहे. यामुळे तुम्ही टेलिग्राम किंवा इन्स्टाग्रामप्रमाणे एक खास नाव म्हणजेच Username तयार करू शकता. लोक तुम्हाला या नावाने शोधतील आणि चॅट करतील, पण तुमचा खरा नंबर कोणालाही दिसणार नाही. हे फीचर वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेसाठी खूप मोठी भेट आहे.हे फीचर सध्या फक्त काही वापरकर्त्यांना बीटा आवृत्तीत दिसत आहे. लवकरच सर्वांसाठी येईल. जर तुम्हाला लगेच वापरायचे असेल तर व्हॉट्सॲपची बीटा व्हर्जन ट्राय करा. प्ले स्टोअरवर व्हॉट्सॲप शोधा खाली स्क्रोल करा आणि 'बीटा प्रोग्राममध्ये सामील व्हा' असा पर्याय दिसला तर नोंदणी करा. नोंदणी उपलब्ध असेल तेव्हाच हे शक्य होईल म्हणून अधूनमधून तपासत राहा..फीचर उपलब्ध झाल्यावर सेट करण्याची पद्धत अतिशय सोपी आहे१. व्हॉट्सॲप उघडा.२. वरच्या बाजूला तीन ठिपके (⋮) वर टॅप करा आणि सेटिंग्ज मध्ये जा.३. प्रोफाइल किंवा तुमचे नाव व प्रोफाइल फोटो वर क्लिक करा.४. नवीन युझरनेम पर्याय दिसेल, त्यावर टॅप करा.५. तुमचे आवडतयुझरनेम टाईप करा (जस की @simranfun). उपलब्ध असेल तर ते सेट होईल.काही महत्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवायुझरनेम किमान ३ आणि जास्तीत जास्त ३०-३५ अक्षरांचा असावा.त्यात अक्षरे असणे गरजेचे आहे (फक्त चिन्ह चालणार नाहीत).सुरुवात किंवा शेवट www, .com, .net सारखे नसावा.छोटे अक्षर, संख्या, अंडरस्कोअर _ आणि पूर्णविराम वापरत येतील..या नवीन फीचरमुळे आता डिलिव्हरी बॉय, नवीन मित्र किंवा कोणत्याही ग्रुपमध्ये नंबर शेअर करण्याची भीती राहणार नाही. फक्त तुमचा युझरनेम सांगितला की काम होईल. व्हॉट्सॲपने याने आपल्या वापरकर्त्यांची सुरक्षा आणखी मजबूत केली आहे. तुम्हीही हे फीचर मिळवण्यासाठी उत्सुक आहात का? अपडेट चेक करा आणि तुमचा खास युझरनेम रिझर्व्ह करा. गोपनीयता सुरक्षित ठेवा आणि मजेत चॅट करा.