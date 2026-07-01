WhatsApp चं Username फीचर वादाच्या भोवऱ्यात, केंद्र सरकारने थेट Meta ला पाठवली नोटीस, तीन दिवसांत उत्तर देण्याचे निर्देश

व्हॉट्सॲपचं 'युजरनेम' फीचर वादाच्या भोवऱ्यात सापडलं आहे. यासंदर्भात केंद्र सरकारने थेट मेटाला नोटीस पाठवली असून, तीन दिवसांच्या आत स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले आहेत. या नव्या फीचरच्या सुरक्षाविषयक आणि गोपनीयतेशी संबंधित बाबींची तपासणी करण्यासाठी केंद्राने मेटाकडे सविस्तर माहिती मागवली आहे. तसेच सरकारकडून या फीचरची संपूर्ण समीक्षा पूर्ण होईपर्यंत ते सर्वसामान्य वापरकर्त्यांसाठी सुरू करू नये, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत..व्हॉट्सॲप लवकरच 'युजरनेम' फीचर आणण्याच्या तयारीत आहे. या फीचरद्वारे टेलिग्रामप्रमाणेच वापरकर्त्यांना स्वतःचे युजरनेम तयार करता येणार आहे. त्यामुळे मोबाईल क्रमांक न देता इतरांशी संपर्क साधणे शक्य होईल. या सुविधेमुळे वैयक्तिक मोबाईल क्रमांक अधिक सुरक्षित राहील आणि वापरकर्त्यांची गोपनीयताही वाढेल, असा दावा मेटाने केला आहे. मात्र, या सुविधेचा गैरवापर होण्याची शक्यता असल्याची चिंता केंद्र सरकारने व्यक्त केली आहे..Whatsapp वर आता अजिबात होणार नाही फसवणूक; आलं एकदम स्ट्राँग सेफ्टी फीचर..आत्ताच पाहा कसं सुरू करायचं, तेही एका क्लिकवर.सरकारच्या मते, मोबाईल क्रमांकाऐवजी युजरनेमच्या माध्यमातून संवाद साधण्याची सुविधा उपलब्ध झाल्यास काहीजण दुसऱ्या व्यक्तीच्या नावासारखे युजरनेम वापरून लोकांची दिशाभूल करू शकतात. तसेच फसवणूक किंवा बनावट ओळख निर्माण करण्याच्या घटनांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..Whatsapp Update : व्हॉट्सॲपमध्ये येतय नवीन ‘स्कॅम अलर्ट’ फीचर; फसव्या मेसेजचा लगेच मिळणार अलर्ट, पाहा कसं वापरायचं?.याच पार्श्वभूमीवर अशा प्रकारच्या गैरवापराला आळा घालण्यासाठी मेटाने कोणती सुरक्षा व्यवस्था केली आहे, वापरकर्त्यांची ओळख कशा पद्धतीने पडताळली जाणार आहे आणि संशयास्पद खात्यांवर कोणती कारवाई केली जाणार आहे, याबाबतची सविस्तर माहिती सरकारने मागवली आहे. व्हॉट्सॲपने यापूर्वी या फीचरअंतर्गत वापरकर्त्यांना त्यांच्या पसंतीचे युजरनेम आधीच राखून ठेवण्याची सुविधा दिली जाईल, असे संकेत दिले होते. मात्र, ही सुविधा अद्याप सर्वसामान्य वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध करण्यात आलेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.