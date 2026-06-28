Mobile Restart : मोबाईल कधी रिस्टार्ट करावा अन् कधी नाही? आत्ताच घ्या जाणून नाहीतर फोन होऊ शकतो खराब

मोबाईल रिस्टार्ट करणे ही एक अत्यंत साधी वाटणारी, पण फोनचे लाइफ वाढवणारी महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. अनेकदा आपण फोन गरम झाला की किंवा हँग झाला की थेट रिस्टार्ट करतो. पण, नक्की कधी रिस्टार्ट करावा आणि कधी करू नये, याचे काही छुपे नियम आहेत, जे ९०% लोकांना माहीत नसतात. खालील चार परिच्छेदांमध्ये याविषयीची सविस्तर आणि रंजक माहिती दिली आहे..कॅशे आणि बॅकग्राउंडदिवसभरात अनेक ॲप्स वापरल्यामुळे बॅकग्राउंडमध्ये तात्पुरत्या फाइल्स (Cache) साठतात. आपण ॲप्स बंद केले तरी रॅम (RAM) मेमरीवर ताण राहतोच. त्यामुळे आठवड्यातून किमान एकदा फोन रिस्टार्ट करणे आवश्यक आहे. यामुळे सर्व अदृश्य कचरा साफ होतो, बॅकग्राउंड कोड्स बंद होतात आणि फोनला नवीन ताजेपणा मिळून त्याची गती वाढते..Amazon Prime Day 2026 : अर्ध्या किंमतीत मिळतायत 'हे' 5 प्रीमियम मोबाईल; सेल येण्याआधीच डील्स झाल्या लिक.बॅटरीचे लाइफनवीन सॉफ्टवेअर किंवा ॲप अपडेट डाउनलोड केल्यावर फोन रिस्टार्ट केल्याशिवाय ते सिस्टीममध्ये पूर्णपणे लागू होत नाही. तसेच, जर फोन चार्जिंग करताना प्रमाणाबाहेर गरम होत असेल किंवा बॅटरी वेगाने उतरत असेल, तर रिस्टार्ट करणे हा रामबाण उपाय आहे. हे बॅटरी सिस्टीमला पुन्हा सेट करून तिचे आयुष्य वाढवते..चुकूनही 'या' नाजूक वेळी रिस्टार्ट करू नकाजेव्हा फोनमध्ये मुख्य 'सिस्टीम अपडेट' इन्स्टॉल होत असते, तेव्हा फोन कधीही जबरदस्तीने रिस्टार्ट करू नका. स्क्रीनवर मेसेज असताना असे केल्यास ऑपरेटिंग सिस्टीम क्रॅश होऊ शकते. तांत्रिक भाषेत याला फोन ब्रिक होणे म्हणतात, ज्यामुळे फोन कायमचा खराब होऊ शकतो आणि सर्व्हिस सेंटरला जावे लागते..Whatsapp Scam : बॉसच्या नंबरवरून मेसेज अन् बँक अकाऊंट रिकामं! भारतात नव्या व्हॉट्सॲप स्कॅमचा सुळसुळाट, 'या' लोकांना केलं जातय टार्गेट.मोठ्या समस्येच्या वेळी सतत रिस्टार्टचा धोकाफोन वारंवार हँग होत असेल किंवा ॲप्स क्रॅश होत असतील, तर सारखे-सारखे रिस्टार्ट करणे टाळावे. यामुळे तात्पुरती मलमपट्टी होते, पण मूळ समस्येचे निदान होत नाही. उलट प्रोसेसरवर ताण येतो. अशा वेळी स्टोरेज रिकामे करणे, फोन फॅक्टरी रिसेट करणे किंवा एक्स्पर्टला दाखवणे जास्त फायदेशीर ठरते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.