विज्ञान-तंत्र

Mobile Restart : मोबाईल कधी रिस्टार्ट करावा अन् कधी नाही? आत्ताच घ्या जाणून नाहीतर फोन होऊ शकतो खराब

Best Practices to Extend Phone Life with Smart Restarts : आठवड्यातून किती वेळा आणि कधी मोबाईल रिस्टार्ट करावा? जाणून घ्या कोणत्या चुका करू नये
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mobile restart benefits when to restart phone avoid mistakes battery life speed tips

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

मोबाईल रिस्टार्ट करणे ही एक अत्यंत साधी वाटणारी, पण फोनचे लाइफ वाढवणारी महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. अनेकदा आपण फोन गरम झाला की किंवा हँग झाला की थेट रिस्टार्ट करतो. पण, नक्की कधी रिस्टार्ट करावा आणि कधी करू नये, याचे काही छुपे नियम आहेत, जे ९०% लोकांना माहीत नसतात. खालील चार परिच्छेदांमध्ये याविषयीची सविस्तर आणि रंजक माहिती दिली आहे.

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