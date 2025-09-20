अॅपलच्या नवीन आयफोन 17 सीरिजने मार्केटमध्ये धुमाकूळ घातला असला तरी भारतीय ग्राहकांसाठी त्याची किंमत डोळे दिपवणारी आहे. पण तरीही लोक मोबाइल खरेदी करण्यासाठी रांगा लावत आहेत. राडा घालत आहेत. पण तुम्हाला माहिती आहे का, की आयफोन कुठे स्वस्त मिळतो? आयफोन 17 ची भारतातील सुरुवातीची किंमत 79,900 रुपये आहे तर आयफोन 17 प्रो मॅक्ससाठी 1,59,900 रुपयांपर्यंत खर्च येतो. पण आता एक सुखद बातमी आहे. .अमेरिका, दुबई आणि कॅनडासारख्या देशांमध्ये हेच आयफोन्स 30 टक्क्यांपर्यंत स्वस्त मिळत आहेत. या देशात प्रवास वाढल्याने अनेक भारतीय पर्यटक हे फायदे उचलत आहेत.अमेरिकेत आयफोन 17 केवळ 70,500 रुपयांमध्ये (डॉलर 799) उपलब्ध आहे, तर प्रो मॅक्स 1,05,800 रुपयांमध्ये मिळतो. येथील कमी आयात कर आणि सेल्स टॅक्समुळे किंमत कमी होते. दुबईतही आयफोन 17 81,700 रुपयांमध्ये आणि प्रो मॅक्स 1,22,500 रुपयांमध्ये विकला जातो. युएईतील टॅक्स फ्री शॉपिंग आणि सवलतींमुळे हे आकर्षक ठरते. कॅनडा (72,500 रुपये), जपान आणि यूके (87,900 रुपये) येथेही भारतापेक्षा 20-25 टक्के बचत होते..Smart TV Offers : 15 हजारचा स्मार्ट टीव्ही आता फक्त 5 हजारात; GST कपातीनंतर उतरले दर, सर्व ऑफर्स पाहा एका क्लिकवर.व्हिएतनामसारख्या देशांतही काही मॉडेल्स स्वस्त आहेत, पण वारंटीची चिंता करावी लागते. भारतीयांसाठी हे सोपे आहे का? तर याचे उत्तर आहे नाही! कारण प्रत्येक भारतीयाला बाहेरून आयफोन मागवणे शक्य नाही. अमेरिकन आयफोनची ग्लोबल वारंटी भारतातही लागू होते म्हणजे दुरुस्तीची चिंता नाही. फक्त ई-सिम मॉडेल असल्याने फिजिकल सिम स्लॉट नसले तरी, भारतीय मॉडेलशी फरक फारसा नाही. प्रवास करणाऱ्यांसाठी दुबई किंवा अमेरिकेची ट्रिप आता शॉपिंग हॉलिडे बनली आहे. उदाहरणार्थ, दुबईत 27,000 रुपयांची बचत करून परत येणे शक्य आहे..Dmart Offers : डीमार्टपेक्षा जास्त स्वस्त सामान कुठं मिळतं? पाहा एका क्लिकवर.भारतात मात्र आयफोन महाग असण्याचे कारण आयात शुल्क (20%) आणि जीएसटी (18%) आहे. स्थानिक उत्पादन वाढले तरी किंमत कमी झालेली नाही. फ्लिपकार्ट, अमेझॉन किंवा क्रोमावर सवलती मिळतात, पण आधिकारिक स्टोअरपेक्षा फारसा फरक नाही. तज्ज्ञ सल्ला देतात की "प्रवासाच्या निमित्ताने खरेदी करा, पण कस्टम्स नियम तपासा." महाराष्ट्रात 25% आयफोन विक्री होते, तरीही हे नवे पर्याय ग्राहकांना आकर्षित करत आहेत. आयफोनची क्रेझ कायम राहिली तरी, आता स्मार्ट खरेदीचा काळ आहे..FAQs Where can I buy iPhone cheaper than Apple Store?अमेरिका, दुबई आणि कॅनडात आयफोन ३०% पर्यंत स्वस्त मिळतो.अमेरिका, दुबई आणि कॅनडासारख्या देशांत आयफोनची किंमत भारतापेक्षा २०-३०% कमी असते, कारण तिथे कमी कर आणि टॅक्स-फ्री शॉपिंग उपलब्ध आहे. प्रवास करताना हे फायदे उचलता येतील.Is the warranty valid in India for US-bought iPhones?अमेरिकेत खरेदी केलेल्या आयफोनची वारंटी भारतात लागू होते का?होय, अमेरिकन आयफोनची ग्लोबल वारंटी भारतातही वैध असते. अॅपलच्या अधिकृत सर्व्हिस सेंटर्समध्ये दुरुस्ती मिळते, फक्त मॉडेल ई-सिम असल्याने सिम स्लॉट तपासा.How much can I save on iPhone 17 Pro Max in Dubai?दुबईत आयफोन १७ प्रो मॅक्सवर किती बचत होईल?दुबईत आयफोन १७ प्रो मॅक्स १,२२,५०० रुपयांमध्ये मिळतो, ज्यामुळे भारतातील १,५९,९०० रुपयांपेक्षा ३७,४०० रुपयांची बचत होते. टॅक्स-फ्री ऑफर्समुळे हे शक्य आहे.What are the risks of buying iPhone from abroad?विदेशातून आयफोन खरेदी करण्याचे धोके काय आहेत?मुख्य धोके म्हणजे कस्टम्स ड्युटी (भारतात २०% पर्यंत) आणि ई-सिम मॉडेलमुळे फिजिकल सिम नसणे. तसेच, काही देशांत वारंटी मर्यादित असू शकते, म्हणून नियम तपासा.Why are iPhones more expensive in India?भारतात आयफोन्स का महाग आहेत?भारतात २०% आयात शुल्क आणि १८% जीएसटीमुळे किंमत वाढते. स्थानिक उत्पादन वाढले तरी कर कायम राहिले, ज्यामुळे विदेशातील किंमतीपेक्षा २०-३०% जास्त होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.