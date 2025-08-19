Mobile Hacking : मोबाईलमधल्या कोणत्या फीचरमुळे हॅक होतो तुमचा फोन? आत्ताच जाणून घ्या..

तुमचा मोबाईल हा एक अमूल्य दागिना झाला आहेकारण आपली ए टू झेड सगळी माहिती त्यातच असतेपण आपल्या काही चुकांमुळे मोबाईल हॅकरच्या निशाण्यावर येतो.आजच्या डिजिटल युगात मोबाइल फोन हा आपल्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला आहे. पण याच मोबाइल डिव्हाइसेस हॅकर्ससाठी सोन्याची खाण ठरत आहेत. स्टॅटिस्टाच्या अहवालानुसार, 2023 च्या शेवटच्या तिमाहीत 80 लाख डेटा चोरीच्या घटना नोंदवल्या गेल्या ज्यामुळे व्यवसायांना सरासरी 4.45 दशलक्ष डॉलर्सचा फटका बसला. यामागचे कारण जाणून तुम्हालाही शॉक करेल. मोबाइल डिव्हाइसेसवरील संवेदनशील माहिती जसे की पासवर्ड, कॉर्पोरेट ईमेल्स आणि वैयक्तिक डेटा, हॅकर्ससाठी सहज उपलब्ध आहे..हॅकर्स मोबाइल फोनवर हल्ला का करतात?पहिले कारण म्हणजे पासवर्ड. अनेकजण एकच पासवर्ड सर्व डिव्हाइसेस आणि ॲप्ससाठी वापरतात ज्यामुळे हॅकर्सना कॉर्पोरेट नेटवर्कमध्ये प्रवेश मिळवणे सोपे होते. दुसरे मोबाइलमध्ये असलेली वैयक्तिक आणि व्यावसायिक माहिती. ईमेल्स, अटॅचमेंट्स, नंबर ही हॅकर्ससाठी मौल्यवान आहे. तिसरे मालवेअरचा धोका. नकळत अनोळखी वेबसाइट्स किंवा असुरक्षित ॲप्स डाउनलोड केल्याने मालवेअर तुमच्या डिव्हाइसवर प्रवेश करू शकते ज्यामुळे हॅकर्स तुमचे मायक्रोफोन, कॅमेरावर अॅक्सेस मिळवू शकतात. विशेषतः छोट्या-मध्यम व्यवसायांसाठी हा धोका गंभीर आहे, कारण एका डिव्हाइसच्या हॅकिंगमुळे संपूर्ण नेटवर्क धोक्यात येऊ शकते ज्यामुळे आर्थिक नुकसान, ऑपरेशनल अडथळे आणि ग्राहकांचा विश्वास गमावण्याची भीती निर्माण होते..Google Pixel 10 सीरीजमध्ये काय असेल खास? नवे दमदार फीचर्स अन् किंमत फक्त....यापासून बचाव कसा कराल?पहिल म्हणजे एकदा स्ट्रॉंग आणि एकदम युनिक पासवर्ड वापरा. ‘1234’ किंवा जन्मतारीख यांसारखे साधे पासवर्ड टाळा. दुसरे सार्वजनिक वायफायवर बँकिंग किंवा संवेदनशील माहिती पाहू नका. तिसरे म्हणजे ॲप्स फक्त विश्वसनीय सोर्समधून जसे की ॲप स्टोअर किंवा गूगल प्लेवरून डाउनलोड करा. कंपन्यांनी फायरवॉल, क्लाउड आधारित सुरक्षा उपाय आणि कर्मचाऱ्यांच्या डिव्हाइसेससाठी सुरक्षित ॲक्सेस पॉलिसी लागू करावी. डिव्हाइस हरवले किंवा चोरीला गेले तर ऑटोइरेज फंक्शन सक्रिय ठेवा. या टिप्स फॉलो करून तुम्ही हॅकर्सपासून एक पाऊल पुढे राहू शकता. कारण तुमच्या मोबाइलची सुरक्षा, तुमच्या हाती!.Mobile Recharge Price Increase : मोबाईल रिचार्ज महागले; 'या' बड्या कंपनीने बंद केला लोकप्रिय प्लॅन, ग्राहकांमध्ये संताप...FAQsWhy are mobile devices a prime target for hackers?मोबाइल डिव्हाइसेस हॅकर्सचे मुख्य लक्ष्य का आहेत?मोबाइलमध्ये वैयक्तिक आणि व्यावसायिक माहिती, पासवर्ड आणि कॉर्पोरेट डेटा असतो, ज्यामुळे हॅकर्सना सहज प्रवेश मिळतो.How can weak passwords increase cyber risks?कमकुवत पासवर्डमुळे सायबर धोका कसा वाढतो?एकच किंवा साधा पासवर्ड वापरल्यास हॅकर्सना तुमच्या डिव्हाइस आणि नेटवर्कमध्ये प्रवेश मिळवणे सोपे होते.What role does malware play in mobile hacking?मोबाइल हॅकिंगमध्ये मालवेअरची भूमिका काय आहे?मालवेअर अनोळखी वेबसाइट्स किंवा ॲप्सद्वारे डिव्हाइसवर प्रवेश करून माहिती चोरते आणि कॅमेरा, मायक्रोफोन सक्रिय करू शकते.How can individuals protect their mobile devices?व्यक्ती त्यांच्या मोबाइल डिव्हाइसेसचे संरक्षण कसे करू शकतात?मजबूत पासवर्ड, विश्वसनीय ॲप्स डाउनलोड, सार्वजनिक वायफाय टाळणे आणि ऑटो-इरेज फंक्शन वापरावे.Why are small businesses vulnerable to mobile hacking?छोटे व्यवसाय मोबाइल हॅकिंगला असुरक्षित का असतात?छोट्या व्यवसायांकडे मजबूत सायबरसुरक्षा नसल्याने एका डिव्हाइसच्या हॅकिंगमुळे संपूर्ण नेटवर्क धोक्यात येऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.