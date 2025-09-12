iPhone Air : भारतीय भिडूने बनवला कागदासारखा पातळ iPhone Air, कोण आहे अबिदुर चौधरी?

अबिदुर चौधरी यांनी अॅपलच्या सर्वात पातळ आयफोन एअरचे डिझाइन केले आहे.आयफोन एअर 5.6 मिमी जाडी, eSIM आणि अनोख्या कॅमेरा मॉड्यूलसह येतो.भारतीय वंशाचे अबिदुर यांचे डिझाइन तंत्रज्ञान विश्वात गाजत आहे..iPhone Air Designer : नुकताच आयफोन 17 लॉंच झाला आणि अबिदुर चौधरी हे नाव खूप फेमस झाले. या भारतीय मुलाची सध्या सर्वत्र चर्चेत आहेत. सॅन फ्रान्सिस्को येथे राहणारे भारतीय वंशाचे डिझायनर अबिदुर यांनी डिझाइन केलेला अॅपलचा आतापर्यंतचा सर्वात पातळ स्मार्टफोन, iPhone Air. केवळ 5.6 मिमी जाडीचा हा फोन त्याच्या शक्तिशाली फीचर्समुळे आणि आकर्षक डिझाइनमुळे जगाचे लक्ष वेधून घेत आहे. भारतात या फोनची किंमत 1,19,900 रुपये आहे आणि त्याच्या डिझाइनची सोशल मीडियावर जोरदार प्रशंसा होत आहे..अबिदुर चौधरी कोण आहेत? (Who is abidur Chowdhury iphone air designer)लंडनमध्ये जन्मलेले अभिदुर चौधरी यांनी लफबरो युनिव्हर्सिटीमधून प्रॉडक्ट डिझायनिंगमध्ये बॅचलर डिग्री मिळवली. याच काळात त्यांनी 3D हब्स स्टुडंट्स ग्रँड आणि केनवूड अॅप्लायन्सेस अवॉर्डसह अनेक पुरस्कार पटकावले. 2016 मध्ये त्यांच्या "प्लॅन अँड प्ले" डिझाइनला प्रतिष्ठित रेड डॉट डिझाइन अवॉर्ड मिळाले. आपल्या लिंक्डइन प्रोफाइलनुसार, अभिदुर यांचे ध्येय आहे की अशी उत्पादने तयार करणे जी लोकांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनतील..सुरू होतोय Instamart Quick India Movement सेल; चक्क 90% पर्यंत डिस्काउंट, सर्व ऑफर्स पाहा एका क्लिकवर.2018-19 मध्ये त्यांनी स्वतःची डिझाइन सल्लागार कंपनी चालवली आणि अनेक स्टार्टअप्स आणि एजन्सीजसोबत काम केले. 2019 मध्ये ते अॅपलमध्ये इंडस्ट्रियल डिझायनर म्हणून रुजू झाले आणि तेव्हापासून त्यांनी अनेक नाविन्यपूर्ण उत्पादनांचे डिझाइन केले ज्यामध्ये आयफोन एअरचा समावेश आहे.आयफोन एअरचे डिझाइन अनेक कारणांमुळे विशेष ठरते. केवळ 5.6 मिमी जाडीमुळे हा अॅपलचा सर्वात पातळ फोन आहे. यात अनोखा कॅमेरा मॉड्यूल आहे जो त्याच्या सौंदर्याला चार चाँद लावतो. हा फोन eSIM आधारित आहे म्हणजेच यात फिजिकल सिम कार्ड स्लॉट नाही..iPhone 17, iPhone 17 Pro स्मार्टफोनची किंमत भारतात किती असेल? लॉन्चपूर्वीच मिळाली मोठी अपडेट.विशेष म्हणजे इतक्या कमी जागेत जास्त क्षमतेची बॅटरी बसवण्याचे अभियांत्रिकी कौशल्य अभिदुर यांच्या डिझाइनमुळे शक्य झाले. या फोनच्या प्रो मॉडेलमधील अनेक वैशिष्ट्यांनी तो तरुणाईच्या पसंतीस उतरला आहे. अभिदुर चौधरी यांच्या या यशाने भारतीय वंशाच्या प्रतिभेचा जागतिक स्तरावर डंका वाजवला आहे. आयफोन एअरच्या यशामुळे त्यांचे नाव तंत्रज्ञान विश्वात गाजत आहे..FAQs 1. Who is Abidur Chowdhury? / अभिदुर चौधरी कोण आहेत?अभिदुर चौधरी हे भारतीय वंशाचे डिझायनर आहेत, जे सध्या सॅन फ्रान्सिस्को येथे राहतात आणि अॅपलमध्ये इंडस्ट्रियल डिझायनर म्हणून काम करतात. त्यांनी आयफोन एअरचे डिझाइन केले आहे.2. What is special about the iPhone Air? / आयफोन एअरमध्ये काय खास आहे?आयफोन एअर हा अॅपलचा सर्वात पातळ 5.6 मिमी जाडीचा फोन आहे, जो eSIM, अनोख्या कॅमेरा मॉड्यूल आणि उच्च क्षमतेच्या बॅटरीसह येतो.3. What is the price of iPhone Air in India? / भारतात आयफोन एअरची किंमत काय आहे?भारतात आयफोन एअरची किंमत 1,19,900 रुपये आहे.4. What awards has Abidur Chowdhury won? / अभिदुर चौधरी यांना कोणते पुरस्कार मिळाले आहेत?अभिदुर यांना 3D हब्स स्टुडंट्स ग्रँड, केनवूड अॅप्लायन्सेस अवॉर्ड आणि 2016 मध्ये रेड डॉट डिझाइन अवॉर्ड मिळाला आहे.5. When did Abidur Chowdhury join Apple? / अभिदुर चौधरी अॅपलमध्ये कधी सामील झाले?अभिदुर चौधरी जानेवारी 2019 मध्ये अॅपलमध्ये इंडस्ट्रियल डिझायनर म्हणून सामील झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.