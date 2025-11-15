Interesting Facts: गाडीचे टायर काळेच का असतात? 99% लोकांना माहिती नाही खरं कारण!

Why are all vehicle tyres black: सायकलपासून ते बाइकपर्यंत, किंवा कार ते ट्रकपर्यंत, रबर टायरवर चालणाऱ्या सर्व वाहनांमध्ये एक गोष्ट समान आहे. ती म्हणजे त्यांचे टायर काळे असतात. कारचे रंग वेगवेगळे असू शकतात आणि आकार वेगवेगळे असू शकतात, परंतु टायर नेहमीच काळे असतात. तुम्ही कधी विचार केला आहे का असे का? चला तर मग आज सोप्या शब्दात समजून घेऊया. .इंटरेस्टिंग फॅक्टस्रबराचा नैसर्गिक रंग पांढरा असतो, तरीही आपल्याला दिसणारा काळा रंग प्रामुख्याने शुटमुळे होतो. शुट टायरची ताकद वाढवते असे मानले जाते, तसेच उष्णता कमी करण्यासाठी आणि स्थिरता वाढवण्यासाठी कापसाचे धागे जोडले जातात. आज कारवरील काळ्या टायर्सचे मुख्य कारण 'कार्बन ब्लॅक' हे रासायनिक संयुग आहे. ते स्थिरीकरण करणारे रसायन म्हणून वापरले जाते, जे टायरचे ट्रेड कंपाऊंड तयार करण्यासाठी इतर पॉलिमरसह मिसळले जाते. एकदा रबरशी जोडले गेल्यानंतर, कार्बन ब्लॅक टायरची ताकद आणि टिकाऊपणा वाढवते. जे टायर उत्पादक आणि कार चालकांसाठी एक आकर्षक फिचर म्हणून पाहिले जाते. एक प्रकारे, कार्बन ब्लॅक टायरच्या ट्रेड आणि बेल्ट क्षेत्रांसारख्या विशेषतः गरम होणाऱ्या भागांपासून उष्णता दूर करून टायरचे आयुष्य वाढवते. कार्बन टायरची गुणवत्ता राखते, त्यांना अतिनील प्रकाश आणि ओझोनपासून संरक्षण देते.. टायर काळा कसा होतो?टायर शॉप आणि कार उत्पादकाच्या माहितीनुसार टायर रबरमध्ये कार्बन ब्लॅक टाकून बनवले जाते. यामुळे काळा रंग येतो. यामुळे टायबर अधिक मजबूत होतात आणि दीर्घकाळ चांगले राहतात. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.