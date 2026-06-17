Fan Cool Air Tricks : घरातला पंखा सतत गरम होतोय? 'या' सोप्या ट्रिकने रूम होईल ठंडा-ठंडा कूल-कूल

Tech Tips : कडक उन्हाळ्यात अनेकदा आपण नोटीस करतो की घरातला पंखा फिरतो तर आहे, पण थंड हवा लागण्याऐवजी गरम वाफा येत आहेत. पंखा अचानक उष्णता का फेकू लागतो याचं मुख्य कारण त्याच्या मोटरमध्ये लपलेलं असतं. तासनतास सतत चालल्यामुळे मोटर गरम होते आणि तीच गरम हवा खाली ढकलली जाते. याशिवाय, पंख्याच्या पात्यांवर साचलेली धूळ हवेचा वेग अडवते. त्यामुळे खोली थंड होण्याऐवजी जास्त कोंदट आणि गरम वाटू लागते..खोली होईल ठंडा-ठंडा कूल-कूलपंख्याला एसीसारखं थंड बनवण्यासाठी एक सोपी आणि भन्नाट ट्रिक वापरा. दोन प्लास्टिकच्या रिकाम्या बाटल्या घ्या आणि त्यांचा खालचा भाग कापून घ्या. या बाटल्यांमध्ये बर्फाचे तुकडे भरा. आता या बाटल्या पंख्याच्या मागच्या बाजूला किंवा टेबल फॅन असेल तर त्याच्या मागे सुरक्षितपणे बांधा. पंखा चालू केल्यावर बर्फामुळे मागची हवा कमालीची थंड होईल आणि पंखा संपूर्ण रूममध्ये एसीसारखी थंडगार हवा पसरेल..पंख्याचा वेग आणि हवा वाढवण्यासाठी आवश्यक टिप्सपात्यांची नियमित स्वच्छता: पंख्याच्या पात्यांवर धूळ जमा झाल्यास त्याचा भार मोटरवर पडतो. महिनाभरातून किमान दोनदा पात्या स्वच्छ करा.कॅपेसिटर बदलून पाहा: जर पंखा खूप जुना असेल आणि मंद चालत असेल, तर त्याचा कॅपेसिटर कमजोर झालेला असतो. तो बदलल्यास पंख्याचा वेग झटकन वाढतो..योग्य दिशेने फिरणे: उन्हाळ्यात पंखा नेहमी घड्याळाच्या काट्याच्या दिशेने म्हणजेच डावीकडून उजवीकडे फिरला पाहिजे ज्यामुळे हवा थेट खाली येते.ऑइलिंग आणि सर्व्हिसिंग: पंख्याच्या मोटरमधून आवाज येत असल्यास किंवा ती जास्त गरम होत असल्यास त्यात ऑइलिंग करणे गरजेचे असते..क्रॉस व्हेंटिलेशनचा योग्य वापरफक्त पंखा चालवून खोली थंड होत नाही, तर हवेचा प्रवाह योग्य असणे आवश्यक आहे. दुपारच्या वेळी खोलीच्या खिडक्या आणि पडदे बंद ठेवा जेणेकरून बाहेरची गरम हवा आत येणार नाही.संध्याकाळी सूर्यास्त झाल्यावर खिडक्या उघडा आणि पंखा फुल स्पीडवर चालवा. यामुळे खोलीतील गरम हवा बाहेर फेकली जाईल आणि बाहेरची थंड हवा आत येईल. या सोप्या उपायांनी तुमचा साधा पंखाही तुम्हाला उन्हाळ्यात मस्त थंड हवा देईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.