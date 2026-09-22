लहानपणीचं गाणं आजही तोंडपाठ आहे, पण कालचा अभ्यास लक्षात राहत नाही; असं का? जाणून घ्या मेंदूचं रहस्य

HOW TO REMEMBER STUDY NOTES USING MEMORY TECHNIQUES: कधी असं झालंय का? अचानक कुठेतरी जुनं गाणं कानावर पडतं आणि बऱ्याच वर्षांपूर्वी ऐकलेले त्याचे सगळे शब्द, बोल आपोआप आठवतात. गाणं कधी ऐकलं होतं, हे सुद्धा कदाचित आठवत नसेल; पण त्याचा मुखडा आणि पुढच्या ओळी मात्र अजूनही तोंडपाठ असतात.मात्र काल रात्री परीक्षेच्या आधी केलेला अभ्यास आठवायचा म्हटलं, तर डोकं अगदी रिकामं होतं. कालपर्यंत छान लक्षात असलेलं उत्तर आज आठवत नाही, सूत्र आठवत नाही किंवा महत्त्वाचा मुद्दाच विसरल्यासारखं होतं. मग असं का? जुनी गाणी वर्षानुवर्षं लक्षात राहतात, पण नुकताच केलेला अभ्यास इतक्या लवकर का विसरतो?.संगीतामुळे गोष्टी लक्षात ठेवणं सोपं होतंआपण गाणं ऐकतो तेव्हा मेंदू फक्त शब्दच लक्षात ठेवत नाही, तर त्याची चाल, ताल आणि लयही लक्षात ठेवतो. गाण्यात एक ठराविक लय आणि पॅटर्न असतो. मुखडाही पुन्हा पुन्हा येतो. त्यामुळे गाण्यातील शब्द लक्षात ठेवणं तुलनेने सोपं होतं. पण तेच वेगवेगळे १०-२० शब्द एका मागोमाग एक लक्षात ठेवणं कठीण जातं. म्हणूनच लहानपणीच्या कविता, पाढे किंवा जुनी गाणी आजही सहज आठवतात. .वारंवार ऐकलेलं जास्त काळ लक्षात राहतंतुमचं आवडतं गाणं तुम्ही अनेकदा ऐकलं असेल, त्यामुळे त्याचे बोल सहज लक्षात राहतात. यामागे पुनरावृत्ती हे एक महत्त्वाचं कारण आहे. गाणं वारंवार ऐकल्यामुळे मेंदूत त्याची आठवण पक्की होते. याउलट, परीक्षेच्या आदल्या रात्री दोन-तीन वेळा वाचलेली माहिती पटकन विसरली जाऊ शकते. म्हणूनच वारंवार वाचणं आणि आठवण्याचा सराव करणं स्मरणशक्तीसाठी फायदेशीर ठरतं..जुन्या गाण्यांसोबत जुन्या आठवणीही जोडलेल्या असतातगाण्यांसोबत आपल्या आयुष्यातील अनेक आठवणी जोडलेल्या असतात. एखादं गाणं ऐकलं की शाळा, कॉलेज, मित्रमैत्रिणी किंवा एखादा खास प्रसंग लगेच आठवतो. कारण भावनांशी जोडलेल्या गोष्टी मेंदूत जास्त काळ लक्षात राहतात. म्हणूनच जुनं गाणं ऐकल्यावर आपण क्षणात जुन्या आठवणीत रमून जातो..मग अभ्यास करताना गाणी वापरायची का?याचा अर्थ अभ्यास करताना सतत गाणी ऐकली पाहिजेत असं नाही. पण गाणी ज्या पद्धतीने स्मरणशक्तीला मदत करतात, त्या पद्धतीचा अभ्यासात नक्कीच उपयोग करता येतो.उदाहरणार्थ—महत्त्वाचे मुद्दे पुन्हा पुन्हा आठवण्याचा सराव करा.अवघड माहिती लक्षात ठेवण्यासाठी छोटी वाक्यं किंवा यमक तयार करा.सूत्रं लक्षात ठेवण्यासाठी ठराविक पॅटर्न वापरा.एखादी माहिती चित्र, उदाहरण किंवा गोष्टीशी जोडा.फक्त वाचण्याऐवजी पुस्तक बंद करून स्वतःला प्रश्न विचारा आणि उत्तर आठवण्याचा प्रयत्न करा.यालाच साध्या भाषेत ‘मेमरी हुक्स’ म्हणता येईल. म्हणजे एखादी माहिती लक्षात ठेवण्यासाठी तिच्यासोबत दुसरी सहज आठवणारी गोष्ट जोडणे..तुमचा मेंदू विसरभोळा नाही!म्हणून पुढच्या वेळी तुम्हाला प्रश्न पडला की, “२० वर्षांपूर्वीचं गाणं मला शब्दाशब्दाने कसं आठवतं, पण काल रात्री केलेला अभ्यास का आठवत नाही?”तेव्हा स्वतःला दोष देऊ नका.आपला मेंदू माहिती कशी मिळते, किती वेळा पुन्हा समोर येते आणि तिच्यासोबत भावना किंवा एखादी आठवण जोडलेली आहे का, यानुसार ती माहिती लक्षात ठेवण्यास मदत करतो. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.