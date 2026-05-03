एकाच आठवड्यात २ ठिकाणी भीषण आग! चीनचे फायरफायटिंग ड्रोन ठरतात गेमचेंजर; भारतात ते तयार होणार का? ‘मेक इन इंडिया’समोर मोठं आव्हान

नोएडातील गौर ग्रीन अव्हेन्यू येथील भीषण आगीने NCR मधील अग्निशमन दलाच्या सज्जतेवर पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. बुधवारी सकाळी ८.५० च्या सुमारास लागलेल्या आगीने इमारतीच्या वरच्या मजल्यांपर्यंत झपाट्याने पसरले. अग्निशमन दलाच्या हायड्रॉलिक क्रेन केवळ ४२ मीटर (सुमारे १४ मजले) उंचीपर्यंत पोहोचू शकत असल्याने चौथ्या मजल्यापासून वरच्या भागात प्रभावी हस्तक्षेप करण्यात अडचणी येत होत्या. नवव्या मजल्यापर्यंत पाण्याचे फवारे खूप मेहनतीने पोहोचत होते तर आग थेट तेराव्या मजल्यापर्यंत पसरली होती..उंच इमारती आणि मर्यादित सुविधाएनसीआरमध्ये रिअल इस्टेट क्षेत्र वेगाने उंचावत आहे, तरीही अग्निशमन पायाभूत सुविधा अपुरी आहेत. नोएडातील सर्वात उंच इमारत सुपरनोव्हा ३०७ मीटर (८० मजले) उंच आहे, तर गाझियाबादमधील साया गोल्ड अव्हेन्यू आणि एपेक्स ड्रिओ सारख्या इमारती १२० मीटर (४० मजले) उंच आहेत. दोन्ही शहरांमधील सरासरी इमारतींची उंची ५० मीटरपेक्षा जास्त आहे. नोएडा अग्निशमन विभागाकडे फक्त २८ टेंडर्स आणि तीन हायड्रॉलिक क्रेन (४२ मीटर क्षमता) आहेत. गाझियाबादमध्येही केवळ पाच केंद्रे आणि एक क्रेन उपलब्ध आहे. हायड्रॉलिक क्रेन पूर्णपणे तैनात होण्यासाठी १५ ते २० मिनिटे लागतात, ज्यामुळे सुरुवातीचा मौल्यवान वेळ वाया जातो..गाझियाबादचे मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल यांनी सांगितले की, सध्या उपलब्ध उपकरणे उंच इमारतींसाठी अपुरी आहेत. नोएडाचे cfo प्रदीप चौबे यांनी ७५ मीटर क्षमतेच्या हायड्रॉलिक प्लॅटफॉर्मची खरेदी सुरू असल्याचे सांगितले, जो तीन महिन्यांत मिळेल. मात्र यापूर्वी १०० मीटर क्रेनसाठी दिलेली आश्वासने अद्याप पूर्ण झालेली नाहीत. अधिकाऱ्यांनी पायाभूत सुविधांच्या आधुनिकीकरणाची गरज मान्य केली आहे..फायरफायटिंग ड्रोनदुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अग्निशमन क्षेत्रात क्रांती घडत आहे. चीनमध्ये विकसित केलेले अत्याधुनिक फायरफायटिंग ड्रोन हे उत्तम उदाहरण आहे. हे ड्रोन ३५० किलोपर्यंत वजन उचलू शकतात आणि टेथर्ड पॉवरसह सतत पाणी पुरवठा मिळाल्याने खूप वेळापर्यंत उडू शकतात. उंच इमारती, धूर किंवा धोकादायक ठिकाणी हे ड्रोन वेगाने पोहोचून आकाशातून अचूकपणे अग्निशामक द्रव्य फेकतात..ड्रोन तंत्रज्ञानाचे फायदेया ड्रोनचा मुख्य फायदा म्हणजे जलद प्रतिसाद आणि कर्मचाऱ्यांची सुरक्षितता. अग्निशामकांना थेट धोक्यात जाण्याची गरज कमी होते, जीवितहानी टळते आणि नुकसान मर्यादित राहते. हे तंत्रज्ञान मानवी पथकांची जागा घेत नाही, तर त्यांची कार्यक्षमता आणि गती वाढवते. भारतात भीषण आगीच्या ठिकाणी असे ड्रोन आणि आधुनिक तंत्रज्ञान अवलंबल्यास भविष्यातील आगींवर अधिक प्रभावी नियंत्रण मिळू शकेल. ही घटना केवळ एक चेतावणी आहे. उंच इमारतींच्या वाढत्या संख्येनुसार अग्निसुरक्षा पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञान तातडीने अपडेट करणे गरजेचे आहे नाहीतर अशा दुर्घटनांची पुनरावृत्ती होतच राहील.