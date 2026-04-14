Life Hacks : वॉशिंग मशीन बंद केल्यानंतर लगेच आंघोळ का करू नये? ४० मिनिट थांबावं; नाहीतर ठरू शकतं घातक, गमवाल जीव

वॉशिंग मशीन बंद केल्यानंतर ४० मिनिटांनी अंघोळ का करावी? हा साधा प्रश्न ऐकला की अनेकांना आश्चर्य वाटते. पण यामागे एक मोठा धोका दडलेला आहे. आजकाल बहुतेक घरांमध्ये वॉशिंग मशीन आणि बाथरूमची पाण्याची नळे एकाच पाईपलाइनवर जोडलेली असतात. यामुळे एक छोटीशी चूकही जीवघेणी ठरू शकते..वॉशिंग मशीन चालू असताना किंवा नुकतीच बंद केल्यानंतर अंघोळ करणे कधीही करू नये. कारण मशीनमध्ये जर थोडीशीही विद्युत गळती (लीकेज करंट) असेल तर ते प्रवाह पाण्यामार्फत संपूर्ण बाथरूममध्ये पसरू शकते. तुम्ही अंघोळ करताना शरीर ओले असते आणि ओल्या फरशीवर उभे राहता. यामुळे तुमचे शरीर विद्युत प्रवाहाचे माध्यम बनते. साध्या शब्दांत सांगायचे तर तुम्ही स्वतःच ग्राउंड होऊन विजेच्या शॉकला आमंत्रण देता..मशीनचे कंपन हेही एक मोठे कारण आहे. वॉशिंग मशीन जड असल्याने चालू असताना जोरात हलते. काही वर्षांनंतर या कंपनामुळे आतल्या वायरिंगचे नुकसान होते. एखादी तार ढिली झाली तर ती धातूच्या भागाला किंवा पाण्याच्या पंपाला स्पर्श करते. त्यावेळी विजेचा प्रवाह पाण्यात मिसळतो. डिटर्जंट आणि खनिजे असलेले पाणी वीज चांगली वाहून नेते. म्हणून ओल्या बाथरूममध्ये धोका अनेक पटींनी वाढतो.तज्ज्ञांचा सल्ला आहे की, मशीन पूर्ण बंद झाल्यानंतर किमान ३० ते ४० मिनिटे थांबावे. यामुळे मशीनमधील उरलेले पाणी पूर्णपणे बाहेर जाते, ड्रम थंड होतो आणि आतली आर्द्रता कमी होते. त्यानंतरच अंघोळ केल्याने धोका खूप कमी होतो..या अपघातांना रोखण्यासाठी घरातील अर्थिंग (ग्राउंडिंग) आणि GFCR सारखी सुरक्षा यंत्रणा योग्य असणे खूप गरजेचे आहे. नियमित विद्युत तपासणी करा. प्लंबिंग धातूचे असेल तर विशेष काळजी घ्या. छोटीशी निष्काळजीपणा मोठा अपघात घडवू शकते.सुरक्षित राहण्यासाठी सवयी बदला. वॉशिंग मशीन चालू असताना किंवा नुकतीच बंद झाल्यावर लगेच अंघोळ करणे टाळा. ४० मिनिटांचा छोटासा वेळ तुमच्या आणि कुटुंबाचा जीव वाचवू शतका .