विज्ञान-तंत्र

Wi-Fi Tips: रात्री वाय-फाय बंद का करावे? अर्ध्याहून अधिक लोकांना माहिती नाहीत फायदे

रात्री वाय-फाय बंद करण्याचे फायदे: आरोग्य आणि सुरक्षा
Wi-Fi Tips:

Wi-Fi Tips:

Sakal

पुजा बोनकिले
Updated on

Wi-Fi Tips: तुम्हाला रात्री नीट झोप येत नाही का आणि सकाळी उठताच थकवा जाणवतो का? याचे कारण तुमच्या खोलीत ठेवलेला वायफाय राउटर असू शकतो. हा राउटर दिवसरात्र चालू राहतो; त्याचे सिग्नल तुमच्या झोपेवर परिणाम करू शकतात. अनेक अहवालांनुसार, वायफायमधून निघणाऱ्या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक लहरी झोपेच्या समस्या निर्माण करतात. अशावेळी रात्री वायफाय बंद करावे केल्याय कोणते फायदे होतात हे जाणून घेऊया.

Loading content, please wait...
science
Science and Technology
Scientist

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com