विज्ञान-तंत्र

WhatsApp Username फीचरला भारतात ब्रेक! ऑनलाइन फसवणुकीच्या वाढत्या धोक्यामुळे निर्णय, काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

Why India Blocked WhatsApp’s Privacy Update : व्हॉट्सअॅपचा मोठा अपडेट अचानक स्थगित करण्यात आले आहे. युजरनेम फीचर रोखले जाणून घ्या
Risks of Online Scams with New WhatsApp Usernames

Risks of Online Scams with New WhatsApp Usernames

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

लाखो लोक रोज वापरत असलेल्या व्हॉट्सअॅपमध्ये मोठी क्रांती येणार होती. फोन नंबर दाखवावा लागणार नाही, फक्त एक युजरनेम ठेवून चॅट करता येईल अशी आशा सर्वांना होती. पण आता ही स्वप्नं काही काळासाठी स्थगित झाली आहेत.

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