WhatsApp Username फीचरला भारतात ब्रेक! ऑनलाइन फसवणुकीच्या वाढत्या धोक्यामुळे निर्णय, काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

लाखो लोक रोज वापरत असलेल्या व्हॉट्सअॅपमध्ये मोठी क्रांती येणार होती. फोन नंबर दाखवावा लागणार नाही, फक्त एक युजरनेम ठेवून चॅट करता येईल अशी आशा सर्वांना होती. पण आता ही स्वप्नं काही काळासाठी स्थगित झाली आहेत..काही दिवसांपूर्वी व्हॉट्सअॅप कंपनीने मोठ्या उत्साहात ही नवीन सुविधा जाहीर केली. युजरनेम घेतल्याने अनोळखी लोकांना तुमचा फोन नंबर कधीही दिसणार नाही. ग्रुप चॅटमध्ये सामील होताना किंवा नवीन मित्र जोडताना नंबर शेअर करण्याची गरज भासणार नाही. “तुमचा फोन नंबर खूप खासगी असतो, तो अनेक गोष्टींशी जोडलेला असतो,” असे सांगत कंपनीने याला ‘प्रायव्हसी अपडेट’ म्हटले होते. जगभरातील ३३० कोटी वापरकर्त्यांसाठी ही सुविधा लवकरच येणार होती..Viral Video Truth : मोबाईलमधील चिनी अॅप्स खरोखर ATM मशीन कंट्रोल करू शकतात? व्हायरल व्हिडिओमागचं सत्य पाहा.पण आता भारत सरकारने याला अचानक ब्रेक लावला आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) व्हॉट्सअॅपला नोटीस पाठवून अपडेट रोखण्याचे आदेश दिले. कारण सरकारला भीती वाटते की, हे नवीन युजरनेम फीचर ऑनलाइन फसवणुकी, फिशिंग, डिजिटल अरेस्ट आणि बनावट अकाऊंटच्या हल्ल्यांना मोठी चालना देऊ शकते..Truecaller वर कसा कळतो तुमच्या घराचा पत्ता? मोबाईल सायलेंट आहे की व्हायब्रेट मोडवर हे सुद्धा समजतं, नेमकी टेक्नॉलॉजी काय?.भारत हा व्हॉट्सअॅपचा सर्वात मोठा बाजार आहे. येथे ८५ कोटींहून जास्त लोक हे अॅप वापरतात. मात्र दरमहा सुमारे १ कोटी अकाऊंट फसवणुकीसाठी बंद केले जातात. अशा स्थितीत नवीन फीचरमुळे फसवणूक वाढेल, अशी सरकारची चिंता आहे..व्हॉट्सअॅपने सरकारला उत्तर देताना म्हटले की, अॅप वापरण्यासाठी अजूनही फोन नंबर आवश्यक आहे. प्रसिद्ध व्यक्ती, सेलिब्रिटी, सरकारी खाती यांची नावे आधीच सुरक्षित ठेवली आहेत. कोणीही सहज युजरनेम ओळखू नये म्हणून अंदाजे प्रयत्न रोखणे, नवीन लोकांशी संपर्क मर्यादित ठेवणे आणि संशयास्पद वर्तन ओळखण्याची व्यवस्था केली आहे..Mobile Restart : मोबाईल कधी रिस्टार्ट करावा अन् कधी नाही? आत्ताच घ्या जाणून नाहीतर फोन होऊ शकतो खराब.तरीही सरकारने पूर्ण मूल्यांकन होईपर्यंत अपडेट थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. वापरकर्त्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न महत्वाचा असल्याने दोन्ही बाजू चर्चा करत आहेत.ही घटना दाखवते की, नवीन तंत्रज्ञान आणताना गोपनीयता आणि सुरक्षा यांचा समतोल किती महत्वाचा आहे. पुढे काय होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.