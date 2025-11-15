Mobile Restart: मोबाईल का करावा नियमित रीस्टार्ट? वर्षानुवर्ष फोन वापरत असणाऱ्यांना नाही माहिती जबरदस्त फायदे

How mobile restart boosts phone performance: आजकाल फोन हा गरजेची वस्तू बनला आहे. अनेक लोक वर्षानुवर्षे फोन वापरत असतील. पण त्यांनाही त्यांचा फोन रीस्टार्ट करण्याचे फायदे माहिती नसतील. तुमचा फोन रीस्टार्ट करण्याचे अनेक फायदे आहेत, फक्त एक-दोन नव्हे तर, जे तुमच्या फोनची कार्यक्षमता सुधारण्यास मदत करू शकतात. काम करताना तुम्हाला दर आठवड्याला ब्रेकची आवश्यकता असते, त्याचप्रमाणे तुमच्या फोनलाही दर आठवड्याला किमान एक ब्रेकची आवश्यकता असते. चला तर मग जाणून घेऊया फोन रिस्टार्ट करण्याचे फायदे कोणते आहेत. .कनेक्टिव्हिटी संबंधित समस्याजर तुम्हाला वाय-फाय, ब्लूटूथ किंवा सेल्युलर डेटा कनेक्टिव्हिटीमध्ये समस्या येत असतील, तर तुमचा फोन रीस्टार्ट केल्याने बऱ्याचदा ही समस्या कमी होऊ शकते. उदाहरणार्थ, समजा तुम्ही तुमचा फोन वाय-फायशी कनेक्ट केला आहे, पण इंटरनेट अजूनही काम करत नाही. अनेक लोकांना वाटेल की ही वाय-फायची समस्या आहे, परंतु कधीकधी दुसऱ्या फोनच्या हॉटस्पॉटशी कनेक्ट केलेले असतानाही इंटरनेट काम करत नाही. फोन रीस्टार्ट करून ही कनेक्टिव्हिटी समस्या सोडवता येते. .Restore Old Photos AI Prompt: जुन्या फोटोंना द्या नवा जीव, एकाच क्लिकमध्ये मिळवा जबरदस्त रिजल्ट.स्पीड आणि परफॉर्म्स बुस्टतुमचा फोन रीस्टार्ट करण्याचा फायदा असा आहे की तो रॅम क्लिन करतो. याचा अर्थ रॅममध्ये स्टोअर केलेले सर्व काही काढून टाकले जाते. तुम्ही एखादे अॅप बंद केले तरीही ते बॅकग्राउंडमध्ये चालू राहते, म्हणूनच फोनची रॅम भरते आणि स्लो होतो. तुमचा फोन रीस्टार्ट केल्याने रॅममध्ये बॅकग्राउंडमध्ये चालू असलेल्या सर्व गोष्टी बंद होतात, ज्यामुळे फोनचा वेग आणि कार्यक्षमता वाढते..मोबाईल फोन हँग होणेजर तुमचा फोन जास्त हँग होत असेल, तर तो रीस्टार्ट केल्याने समस्या तात्पुरती कमी होऊ शकते. जर तुमचा फोन हँग होत असेल, तर कारण शोधा आणि उपाय करा. टीप: तुमचा फोन रीस्टार्ट केल्याने मेमरी रिफ्रेश होण्यास, अॅपसंबंधित अडचणी दूर करण्यास आणि किरकोळ सिस्टम समस्या सोडवण्यास मदत होते..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.