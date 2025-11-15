विज्ञान-तंत्र

Mobile Restart: मोबाईल का करावा नियमित रीस्टार्ट? वर्षानुवर्ष फोन वापरत असणाऱ्यांना नाही माहिती जबरदस्त फायदे

Why restarting your mobile is important: तुम्ही तुमचा मोबाईल फोन वर्षानुवर्षे वापरत असाल, पण जे वर्षानुवर्षे वापरत आहेत त्यांनाही त्यांचा फोन रीस्टार्ट करण्याचे फायदे माहित नसतील.
Why restarting your mobile is important

  1. Why restarting your mobile is important

Sakal

पुजा बोनकिले
Updated on

How mobile restart boosts phone performance: आजकाल फोन हा गरजेची वस्तू बनला आहे. अनेक लोक वर्षानुवर्षे फोन वापरत असतील. पण त्यांनाही त्यांचा फोन रीस्टार्ट करण्याचे फायदे माहिती नसतील. तुमचा फोन रीस्टार्ट करण्याचे अनेक फायदे आहेत, फक्त एक-दोन नव्हे तर, जे तुमच्या फोनची कार्यक्षमता सुधारण्यास मदत करू शकतात. काम करताना तुम्हाला दर आठवड्याला ब्रेकची आवश्यकता असते, त्याचप्रमाणे तुमच्या फोनलाही दर आठवड्याला किमान एक ब्रेकची आवश्यकता असते. चला तर मग जाणून घेऊया फोन रिस्टार्ट करण्याचे फायदे कोणते आहेत.

Loading content, please wait...
lifestyle
mobile
science
Science and Technology
Mobile Phone

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com