Laptop Care : भंगार होईल तुमचा लॅपटॉप! गडबडीत अर्धा देश करतोय 'या' 5 चुका; आत्ताच बदला सवयी नाहीतर पैसे जातील पाण्यात

आजच्या धावत्या आयुष्यात लॅपटॉपशिवाय कामच होत नाही. ऑफिस, अभ्यास, मनोरंजन सगळंच त्याच्यावर अवलंबून असतात. पण दुर्दैवाने आपण त्याची काळजी घेताना रोजच्या घाईत मोठ्या चुका करतो. परिणामी २-३ वर्षांतच लॅपटॉप स्लो होतो, स्क्रीन तडा जाते किंवा एकदम बंद पडतो. हजारो रुपये खर्चून नवीन घ्यावं लागतं..तुम्हालाही हे टाळायचं असेल तर या ५ सर्वात चुका करणे आजच सोडा१. बेड-सोफ्यावर लॅपटॉप ठेवून काम करणेआराम तर मिळतो, पण लॅपटॉपच्या खालच्या व्हेंट्सना हवा मिळेनाशी होते. आतली उष्णता बाहेर पडत नाही, प्रोसेसर-मदरबोर्ड जळण्याचा धोका वाढतो. नेहमी सपाट टेबल किंवा कूलिंग पॅड वापरा. बेडवर काम करायचंच असेल तर लाकडी ट्रे किंवा लॅपटॉप स्टँड वापरा.२. बंद केल्यावर लगेच बॅगेत कोंबणेशटडाउन दाबलात की सरळ बॅगमध्ये ठेवतो. पण बंद झाल्यावरही लॅपटॉप आतून २-३ मिनिटं गरम असतो. बॅगेत अडकलेली उष्णता बॅटरी, एसएसडी आणि मदरबोर्डचं आयुष्य कमी करते. बंद केल्यावर ३ मिनिटं टेबलावर उघडं ठेवा, नंतरच बॅगमध्ये घाला..३. रोज स्लीप मोडमध्येच ठेवणे, पूर्ण बंदच करत नाहीतसतत स्लीप मोडमध्ये ठेवल्याने रॅमवर ताण येतो, लॅपटॉप हळूहळू लॅगी होतो. रात्री किंवा २-३ तासांपेक्षा जास्त वेळ काम नसेल तर नक्की पूर्ण शटडाउन करा.४. १००% चार्ज झाल्यावरही सतत चार्जरला जोडलेलं ठेवणेजुन्या लॅपटॉपमध्ये पास-थ्रू चार्जिंग नसतं. चार्जर कायम लावून ठेवल्याने बॅटरीचं आयुष्य ५०% पर्यंत कमी होतं. ८०-९०% झालं की चार्जर काढा. रात्री झोपताना कधीही चार्जिंगला ठेवू नका..५. बंद लॅपटॉपवर पुस्तकं, बाटली ठेवणेआजकालची लॅपटॉपची स्क्रीन अतिशय नाजूक असते. बंद झाल्यावर त्यावर थोडासंही वजन आलं की स्क्रीनला बारीक तडा जातो, काही दिवसांत पूर्ण फुटतो. नेहमी रिकाम्या जागेत, हलक्या पृष्ठभागावर ठेवा.या पाच सवयी आजपासून बदलल्या तर तुमचा लॅपटॉप नक्की ५-६ वर्षं उत्तम चालेल. छोट्या काळजीतून मोठी बचत होऊ शकते तुम्हीही या चुका करता का?