App Ban : सरकारने बॅन केले 'हे' खतरनाक अ‍ॅप; गुपचुप फोटो अन् कॉन्टॅक्ट लिस्टची करायचा चोरी, तुमच्या मोबाईलमध्ये तर नाहीये ना डाउनलोड?

Wingo App Ban : भारत सरकारने काही अॅप ब्लॉक करून टेलिग्राम चॅनेल्स आणि यूट्यूब व्हिडिओजही काढले आहेत. फोन सुरक्षित ठेवण्यासाठी अधिकृत स्टोअरमधूनच अॅप्स डाउनलोड करा.
Saisimran Ghashi
सायबर सुरक्षा आजकाल अत्यंत महत्त्वाची आहे, कारण अनेक अ‍ॅप्स आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्ममुळे आपल्या गोपनीयतेला धोका निर्माण होऊ शकतो. काही अ‍ॅप्स विशेषतः जे अनधिकृत सोर्सकडून डाउनलोड केले जातात, ते वापरकर्त्यांची वैयक्तिक माहिती जसे की फोटो गॅलरी, संपर्क आणि चॅट्स चोरू शकतात. यामुळे आर्थिक फसवणूक किंवा ब्लॅकमेलिंगसारखे गंभीर परिणाम होऊ शकतात.

