सायबर सुरक्षा आजकाल अत्यंत महत्त्वाची आहे, कारण अनेक अॅप्स आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्ममुळे आपल्या गोपनीयतेला धोका निर्माण होऊ शकतो. काही अॅप्स विशेषतः जे अनधिकृत सोर्सकडून डाउनलोड केले जातात, ते वापरकर्त्यांची वैयक्तिक माहिती जसे की फोटो गॅलरी, संपर्क आणि चॅट्स चोरू शकतात. यामुळे आर्थिक फसवणूक किंवा ब्लॅकमेलिंगसारखे गंभीर परिणाम होऊ शकतात..भारत सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षा आणि वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेचे संरक्षण करण्यासाठी अशा अनेक धोकादायक अॅप्सवर बंदी घातली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने एक नाव आहे Wingo App. हे अॅप अनेकदा डेटा परदेशातील सर्व्हरवर पाठवतात, ज्यामुळे डेटाचा गैरवापर होण्याची शक्यता वाढते. म्हणून कोणताही अॅप डाउनलोड करण्यापूर्वी त्याची विश्वासार्हता तपासणे आणि अधिकृत अॅप स्टोअरमधूनच डाउनलोड करणे महत्त्वाचे आहे..आपल्या फोनमध्ये हे धोकादायक अॅप Hidden मोडमध्ये राहतात ते लगेच अनइन्स्टॉल करणे आवश्यक आहे. केवळ अॅप डिलीट न करता फोनच्या सेटिंग्जमध्ये जाऊन त्या अॅपने घेतलेल्या सर्व permissions काढून टाकल्याची खात्री करावी. काहीवेळा बॅटरीचा असामान्य वापर किंवा फोन गरम होणे ही डेटा चोरीची लक्षणे असू शकतात. अशा परिस्थितीत फोनचा महत्त्वाचा डेटा बॅकअप घेऊन फॅक्टरी रीसेट करणे हा एक सुरक्षित उपाय ठरू शकतो. .भविष्यात सुरक्षित राहण्यासाठी नेहमी अधिकृत Google Play Store किंवा Apple App Store वरूनच अॅप्स डाउनलोड करा. अनोळखी लिंक्स किंवा जाहिरातींमधून येणाऱ्या APK फाईल्स इन्स्टॉल करणे टाळा. सायबर सुरक्षाविषयक माहितीसाठी आणि संशयास्पद अॅप्सची तक्रार करण्यासाठी सरकारच्या अधिकृत पोर्टल्सना भेट द्या. तुमची ऑनलाइन सुरक्षा तुमच्या सावधगिरीवर अवलंबून असते.