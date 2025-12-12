विज्ञान-तंत्र

Winter Car Care Tips: हिवाळ्यात कारच्या मेंटेनन्स चिंता मिटवा! 'या' 5 टिप्समुळे बॅटरी, टायर, इंजिन राहील परफेक्ट

Car Care Video for Winter Season : हिवाळ्यात तापमान कमी असल्याने त्याचा परिणाम कारवर पडतो. यामुळे कोणती काळजी घ्यावी हे जाणून घेऊया.
Winter Car Care Tips

Winter Car Care Tips

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

Cold Weather Car Problems and Solutions : हिवाळा सुरु होताच अनेक गाड्यांना समस्या येतात. तापमान कमी झाल्यास गाड्यांच्या बॅटरी, टायर किंवा इंजिनवर लगेच परिणाम दिसून येतो. जर तुम्हीला प्रवास सुखकर करायचा असेल तर हिवाळ्यात बाहेर पडण्यापूर्वी या ५ गोष्टी नक्की करा.

Loading content, please wait...
car
science
Engine
Science and Technology
Winter
Battery
Winter Care

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com