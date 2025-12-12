Winter Car Care Tips: हिवाळ्यात कारच्या मेंटेनन्स चिंता मिटवा! 'या' 5 टिप्समुळे बॅटरी, टायर, इंजिन राहील परफेक्ट

Cold Weather Car Problems and Solutions : हिवाळा सुरु होताच अनेक गाड्यांना समस्या येतात. तापमान कमी झाल्यास गाड्यांच्या बॅटरी, टायर किंवा इंजिनवर लगेच परिणाम दिसून येतो. जर तुम्हीला प्रवास सुखकर करायचा असेल तर हिवाळ्यात बाहेर पडण्यापूर्वी या ५ गोष्टी नक्की करा. .1. बॅटरीचे मेंटनन्सथंड हवामानात बॅटरीची कार्यक्षमता खुप कमी होते. कमी तापमानामुळे बॅटरीमधील रासायनिक अभिक्रिया मंदावतात, ज्यामुळे कार्यक्षमता कमी होऊ शकते. कृपया तुमची बॅटरी तपासा आणि तिचे टर्मिनल स्वच्छ आणि घट्ट ठेवा. जर तुमच्याकडे ईव्ही असेल, तर थंड हवामानात रेंजमध्ये 10-20 टक्के घट होण्याची अपेक्षा आहे. वाहन मालकांनी संगीत, गरम सीट आणि अतिरिक्त दिवे यासारख्या अनेक विद्युत कार्यांचा वापर करणे देखील टाळावे..2. योग्य आणि चांगले टायर्सतुमच्या गाडीच्या टायर्सची काळजी घेणे गरजेचे आहे. जर तुम्ही बर्फवृष्टीच्या ठिकाणी राहत असाल तर तुम्ही खास हिवाळ्यातील टायर्स खरेदी करावेत. टायर्सचे ट्रेड पॅटर्न तपासा आणि जर कोणत्याही टायरची ट्रेड डेप्थ 2 मिमी पेक्षा कमी असेल तर तुम्ही टायर्स बदलले पाहिजेत. तुमच्या गाडीच्या टायर्सचा दाब नियमितपणे तपासा. कमी तापमानामुळे टायर्समध्ये हवेचा दाब कमी होतो आणि उत्पादकाच्या शिफारशीनुसार तुम्ही टायरचा दाब राखला पाहिजे. जर तुम्ही बर्फवृष्टीच्या ठिकाणी गाडी चालवत असाल तर तुम्हाला पकड वाढवण्यासाठी स्नो चेन वापरण्याची देखील शिफारस केली जाते..3. द्रवपदार्थहे समजून घेणे खूप महत्वाचे आहे की कमी तापमान कारमध्ये असलेल्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या द्रवपदार्थांवर वेगवेगळ्या प्रकारे प्रतिक्रिया देते. कमी तापमान इंजिन ऑइल जाड करते, ज्यामुळे कार थंड पडते. यामुळे तुमचे इंजिन ऑइल तपासा आणि जर ते गडद दिसत असेल तर ते बदला. इंजिन मालकांनी इंजिनला जास्त गरम होण्यापासून आणि गंजण्यापासून वाचवण्यासाठी कूलंट आणि अँटीफ्रीझ समान भागांमध्ये मिसळावे. तसेच, ब्रेक फ्लुइड आणि ट्रान्समिशन ऑइल तपासा आणि आवश्यक असल्यास ते बदला. जर तुम्ही डिझेल कार वापरत असाल तर तुम्ही इंधन टाकीमध्ये अँटी-जेल किंवा अँटी-वॅक्स अॅडिटीव्ह टाकावे. तर पेट्रोल वाहनाची इंधन टाकी नेहमीच अर्धी भरलेली ठेवावी जेणेकरून कंडेन्सेशनची शक्यता कमी होईल..Year End 2025: 'या' 5 रेसिपी वर्षभरात गुगलवर सर्वाधिक केल्या सर्च, यादी वाचून व्हाल थक्क .4. वाइपर्सकमी तापमानामुळे वायपरचे रबर कडक होऊ शकते आणि त्यामुळे विंडशील्डवर रेषा येऊ शकतात. तसेच, तुमचे वायपर तपासा आणि जर त्यांचे रबर क्रॅक झाले असतील तर ते दुरुस्त करून बदलून घ्या. जर तुम्ही बर्फवृष्टीच्या ठिकाणी राहत असाल, तर तुमचे वाहन पार्क करताना वायपर उचलून ठेवा. यामुळे तुमचा वायपर काचेवर गोठण्याची शक्यता कमी होईल. .5. गरम करणे आणि डीफ्रॉस्ट करणेगाडी रस्त्यावर आणण्यापूर्वी तिचा डीफ्रॉस्टर आणि हीटर तपासा. हीटरचा एअरफ्लो योग्यरित्या काम करत आहे का ते चेक करा. आधुनिक कारमध्ये एक समर्पित डीफ्रॉस्ट मोड येतो, जो खिडक्या आणि विंडशील्डमधून ओलावा काढून टाकण्यासाठी एसीचा वापर करतो. तुमच्या कारचा एसी फिल्टर स्वच्छ असल्याची खात्री करा, कारण बंद आणि घाणेरडा हवा प्रवाह केबिनमध्ये जाणारा हवा प्रवाह कमी करेल..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.