तुम्हालाही ऐकून धक्का बसेल! World Best Camera Phone च्या यादीत iPhone थेट चौथ्या क्रमांकावर; मग नंबर 1 वर कोण?

World Best Camera Phone 2026 : हा सध्या जगातील सर्वात चांगला कॅमेरा फोन आहे. फोटोग्राफीच्या बाबतीत या फोनने मोठमोठ्या ब्रँड्सना मागे टाकले आहे.
Shubham Banubakode
Updated on

DXOMARK’s latest ranking reveals that iPhone is no longer the world’s best camera phone : कधीकाळी उत्तम फोटोग्राफीसाठी DSLR कॅमेऱ्याची गरज भासायची. मात्र, गेल्या काही वर्षांत स्मार्टफोन कंपन्यांनी हे अंतर जवळपास कमी केलं आहे. त्यातल्या त्यात आयफोनच्या कॅमेराला तर तोड नाही. पण एका मोबाईने हा समज आता दूर केला आहे. DXOMARK च्या ताज्या रिपोर्टनुसार, जगातील सर्वोत्तम कॅमेरा फोनच्या यादीत iPhone ला मागे टाकत Huawei चा ‘Ultra’ फोनने पहिलं स्थान पटकावलं आहे.

