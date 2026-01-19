तुम्हालाही ऐकून धक्का बसेल! World Best Camera Phone च्या यादीत iPhone थेट चौथ्या क्रमांकावर; मग नंबर 1 वर कोण?

DXOMARK’s latest ranking reveals that iPhone is no longer the world’s best camera phone : कधीकाळी उत्तम फोटोग्राफीसाठी DSLR कॅमेऱ्याची गरज भासायची. मात्र, गेल्या काही वर्षांत स्मार्टफोन कंपन्यांनी हे अंतर जवळपास कमी केलं आहे. त्यातल्या त्यात आयफोनच्या कॅमेराला तर तोड नाही. पण एका मोबाईने हा समज आता दूर केला आहे. DXOMARK च्या ताज्या रिपोर्टनुसार, जगातील सर्वोत्तम कॅमेरा फोनच्या यादीत iPhone ला मागे टाकत Huawei चा ‘Ultra’ फोनने पहिलं स्थान पटकावलं आहे. .DXOMARK च्या रिपोर्टनुसार, Huawei Pura 80 Ultra हा सध्या जगातील सर्वात चांगला कॅमेरा फोन आहे. फोटोग्राफीच्या बाबतीत या फोनने मोठमोठ्या ब्रँड्सना मागे टाकले आहे. यात 50 मेगापिक्सलचा प्रायमरी कॅमेरा असून त्यात 1-इंचाचा मोठा सेन्सर देण्यात आला आहे. फोटोग्राफीच्या चाहत्यांसाठी यात व्हेरिएबल अपर्चर देण्यात आला आहे, जो लाईट आणि डेप्थ DSLR प्रमाणे नियंत्रित करतो. इतकंच नाही तर या फोनमध्ये 40 मेगापिक्सलचा अल्ट्रा-वाइड कॅमेरा आणि एक अनोखी ड्युअल पेरिस्कोप टेलीफोटो सिस्टीम आहे, जी 3.7x आणि 9.4x ऑप्टिकल झूम देते, त्यामुळे हा फोन चाहत्यांच्या पसंतीला येतो आहे..Year End : फोटोग्राफीसाठी कोणता फोन खरेदी करावा? 2025 वर्षातले टॉप 5 स्मार्टफोन, बेस्ट कॅमेरा अन् परवडणारी किंमत.या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर Vivo X300 Pro आहे. या फोनमध्ये Zeiss ट्यूनिंगसह ट्रिपल रियर कॅमेरा सिस्टीम देण्यात आली आहे. यात खास वैशिष्ट्य म्हणजे 200 मेगापिक्सलचा पेरिस्कोप टेलीफोटो लेन्स, जो 3.7x ऑप्टिकल झूम आणि 100x पर्यंत डिजिटल झूम देतो. यासोबत कंपनीने ‘टेलीफोटो एक्सटेंडर अॅक्सेसरी’चाही पर्याय दिला असून, त्यामुळे मोबाईल फोटोग्राफी वेगळ्या उंचीवर गेली आहे..तिसऱ्या क्रमांकावर Oppo Find X8 Ultra आहे. या फोनमध्ये एकूण पाच सेन्सरचा कॅमेरा सिस्टीम देण्यात आला आहे, ज्यात 3x आणि 6x असे दोन पेरिस्कोप लेन्स आहेत. रंग अचूकतेसाठी यात स्वतंत्र क्रोमा सेन्सर देण्यात आला असून, त्यामुळे फोटोचे रंग अगदी नैसर्गिक दिसतात. हा फोन सध्या भारतीय बाजारात उपलब्ध नाही..iPhone 17 Discount : TATA अर्ध्या किंमतीत विकत आहे iPhone 17! इथे लपलीये स्पेशल डील; पटकन करा बूकिंग, फक्त तीन दिवस बाकी.या यादीत चौथ्या क्रमांवर iPhone 17 Pro आहे. iPhone 17 Pro मध्ये 48 मेगापिक्सलचा ट्रिपल कॅमेरा सेटअप आणि 5x टेलीफोटो झूम देण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, व्हिडीओ रेकॉर्डिंगच्या बाबतीत iPhone अद्यापही उत्तम मानला जातो. भारतात जवळपास आयफोनची किंमत 1,34,900 रुपये इतकी आहे. पाचव्या क्रमांकावर Vivo X200 Ultra आहे. या फोनमध्ये 200 मेगापिक्सलचा Samsung HP9 टेलीफोटो सेन्सर आणि कमी लाईटमध्ये उत्तम फोटोसाठी Sony चा LYT-818 सेन्सर देण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.