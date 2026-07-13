Video : जगातला अनोखा विवाहसोहळा! दोन रोबोट्सनी केलं लग्न; खऱ्या वधू-वराप्रमाणे बांधली सात जन्माची गाठ, व्हिडिओ पाहून नेटकरी हैराण

Viral Video : सध्या सोशल मिडियावर एक व्हिडिओ तूफान व्हायरल होत आहे. चक्क रोबोट वधू-वराने एकमेकांशी वचने घेतली आणि लग्नबंधनात बांधले अडकले. विज्ञान आणि कल्पनेच्या सीमारेषेवर उभे राहिलेले हे दृश्य पाहून कोणाचेच डोळे विस्फारले नाहीत तर नवल वाटेल..मॉस्कोमध्ये घडलेला चमत्काररशियाची राजधानी मॉस्को येथे एक ऐतिहासिक क्षण घडला. मानवी लग्नसोहळ्यांची परंपरा तोडत दोन अत्याधुनिक रोबोट्सनी विवाह केला. हे केवळ प्रदर्शन नव्हते तर यंत्रांमधील भावना आणि तंत्रज्ञान यांचा अनोखा मिलाफ होता.ऐतिहासिक ठिकाणी पार पडला सोहळाहे अनोखे लग्न मॉस्कोच्या प्रसिद्ध पुश्किन ग्रंथालयात पार पडले. वर रॉबर्ट हा कार्यालयीन कर्मचारी आणि ब्लॉगर म्हणून डिझाइन केला गेला आहे. तर वधू मटिल्डा एक ग्रेसफुल बॅलेरिना रोबोट आहे. दोघेही यापूर्वी सेंट पीटर्सबर्ग आंतरराष्ट्रीय आर्थिक मंचावर लक्ष वेधून गेले होते..Instagram यूजर्ससाठी धोक्याची घंटा! 'ही' सेटिंग बंद न केल्यास Meta AI वापरू शकतो तुमचे पर्सनल फोटो, कसं बंद करायचं पाहा.सिस्टम सिंक्रोनायझेशनची शपथयशस्वी सिस्टम सिंक्रोनायझेशननंतर होस्ट मारिया पंत्युखिनाने दोघांना रोबोट पती-पत्नी म्हणून जाहीर केले. रॉबर्टने प्रत्येक वळणावर विश्वासू साथीदार राहण्याचे वचन दिले, तर मटिल्डाने त्याला सदैव प्रेरणा देण्याची शपथ घेतली. पाहुणे या दृश्याने थक्क झाले..रोबोट कुत्र्याने आणली अंगठीसमारंभात एक मजेदार ट्विस्ट आला. डॉगमॅटिक नावाच्या रोबोट कुत्र्याने वधू-वरासाठी लग्नाच्या अंगठ्या आणल्या. दोघांनी त्या एकमेकांच्या मनगटावर घातल्या. हा क्षण उपस्थित सर्वांना अविस्मरणीय ठरला..NGO साठी सुवर्णसंधी! HCL Foundation देणार 24 कोटी रुपयांचे अनुदान; अर्ज प्रक्रिया सुरू, पाहा सविस्तर.प्रतिकात्मक पण अर्थपूर्णहे लग्न कायदेशीररित्या वैध नाही. कोणतीही अधिकृत नोंदणी झालेली नाही. हा पूर्णपणे प्रतिकात्मक सोहळा होता. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, अशा घटनांद्वारे रोबोटिक्सला मानवी जीवनाशी अधिक जवळीक साधता येऊ शकते..व्हायरल झालेले क्षणलग्नाचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर झपाट्याने व्हायरल होत आहेत. लोक आश्चर्याने आणि उत्सुकतेने चर्चा करत आहेत. यंत्रमानव भावनांशी जोडले जाऊ शकतात का, हा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.