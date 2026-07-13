विज्ञान-तंत्र

Video : जगातला अनोखा विवाहसोहळा! दोन रोबोट्सनी केलं लग्न; खऱ्या वधू-वराप्रमाणे बांधली सात जन्माची गाठ, व्हिडिओ पाहून नेटकरी हैराण

Viral Robot Wedding Video : मॉस्कोमध्ये रोबोट वधू मटिल्डा आणि रोबोट वर रॉबर्ट यांनी एकमेकांशी लग्न केले. रोबोट कुत्र्याने अंगठ्या आणल्याने हा अनोखा सोहळा जगभरात व्हायरल झाला आहे.
Witness the world's unique robot wedding in Moscow where robotic bride Matilda and groom Robert exchanged vows in a symbolic ceremony

Witness the world's unique robot wedding in Moscow where robotic bride Matilda and groom Robert exchanged vows in a symbolic ceremony

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Viral Video : सध्या सोशल मिडियावर एक व्हिडिओ तूफान व्हायरल होत आहे. चक्क रोबोट वधू-वराने एकमेकांशी वचने घेतली आणि लग्नबंधनात बांधले अडकले. विज्ञान आणि कल्पनेच्या सीमारेषेवर उभे राहिलेले हे दृश्य पाहून कोणाचेच डोळे विस्फारले नाहीत तर नवल वाटेल.

Loading content, please wait...
marriage
wedding
robot
Video
Video Clip
video viral
robotics
viral video