Xiaomi ने लाँच केला सगळ्यात पावरफुल स्मार्टफोन; नेटवर्क नसेल तरी करू शकता कॉल, परवडणारी किंमत अन् फीचर्स एकदा बघाच

शाओमीने स्मार्टफोन बाजारात क्रांती घडवणारी नवीन फ्लॅगशिप सिरीज, शाओमी 15T आणि 15T प्रो सादर केली आहे. हे फोन अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, शक्तिशाली प्रोसेसर, उत्कृष्ट कॅमेरे आणि नाविन्यपूर्ण फीचर्सनी सुसज्ज आहेत. यातील सर्वात आकर्षक फीचर म्हणजे शाओमी अॅस्ट्रल कम्युनिकेशन, ज्यामुळे वापरकर्ते सेल्युलर किंवा वायफाय नेटवर्कशिवायही व्हॉइस कॉल करू शकतात..शाओमी 15T प्रो फीचर्सशाओमी 15T प्रो मध्ये 6.83 इंचाचा AMOLED डिस्प्ले आहे, जो 144Hz रिफ्रेश रेट आणि गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शनसह येतो. हा फोन MediaTek Dimensity 9400+ प्रोसेसरने समर्थित असून, 12GB RAM आणि 1TB पर्यंत स्टोरेज उपलब्ध आहे. कॅमेरा प्रेमींसाठी यात 50MP + 50MP + 12MP चा ट्रिपल रियर कॅमेरा सेटअप आणि 32MP फ्रंट कॅमेरा आहे. 5500mAh बॅटरीसह 90W वायर्ड आणि 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट याला आणखी खास बनवते..iPhone Problem : तुमचा आयफोन अचानक गरम होऊ लागलाय? यामागं आहे धक्कादायक कारण.शाओमी 15Tशाओमी 15T मध्ये प्रो व्हेरिएंटप्रमाणेच डिस्प्ले आणि फ्रंट कॅमेरा आहे पण यात MediaTek Dimensity 8400 अल्ट्रा प्रोसेसर आणि 67W चार्जिंग सपोर्टसह 5500mAh बॅटरी आहे. हा फोन काळा, राखाडी आणि गुलाबी सोनेरी रंगांमध्ये उपलब्ध आहे. याची सुरुवाती किंमत अंदाजे 65,000 रुपयेपासून आहे..Whatsapp Remind Me : व्हॉट्सअॅपमध्ये आणखी एका गेमचेंजर फिचरची एंट्री, कसे वापराल 'रिमाइंड मी', जाणून घ्या एका क्लिकवर...नेटवर्कशिवाय कॉलिंगशाओमी अॅस्ट्रल कम्युनिकेशन हे या फोनमधील क्रांतिकारी फीचर्स आहे. यामुळे वॉकीटॉकीसारखे ब्लूटूथ आधारित संभाषण शक्य होते, पण यासाठी दोन्ही वापरकर्त्यांकडे हे फीचर्स असलेला फोन आणि सिम कार्ड असणे आवश्यक आहे. तसेच शाओमी खात्यात लॉग इन करावे लागेल.शाओमी 15T मालिका तंत्रज्ञान आणि शैलीच्या परिपूर्ण संगमाने स्मार्टफोन अनुभवाला नवीन उंचीवर नेण्यास सज्ज आहे. नेटवर्कशिवाय कॉलिंगसारखे नाविन्यपूर्ण फीचर्स आणि प्रीमियम डिझाइनमुळे हा फोन तरुणाईसह सर्वांनाच भुरळ घालणार आहे..FAQs What is the unique feature of the Xiaomi 15T series?झायोमी 15T मालिकेचे खास वैशिष्ट्य काय आहे?झायोमी 15T मालिका अॅस्ट्रल कम्युनिकेशन वैशिष्ट्यासह येते, ज्यामुळे नेटवर्कशिवाय व्हॉइस कॉल करणे शक्य आहे.What is the price of the Xiaomi 15T Pro?झायोमी 15T प्रो ची किंमत किती आहे?झायोमी 15T प्रो ची सुरुवाती किंमत £549 (अंदाजे ₹65,000) पासून आहे.What processor powers the Xiaomi 15T Pro?झायोमी 15T प्रो मध्ये कोणता प्रोसेसर आहे? झायोमी 15T प्रो मध्ये MediaTek Dimensity 9400+ प्रोसेसर आहे.How does the Astral Communication feature work?अॅस्ट्रल कम्युनिकेशन वैशिष्ट्य कसे कार्य करते?हे वैशिष्ट्य वॉकी-टॉकीसारखे ब्लूटूथ-आधारित संप्रेषण करते, पण यासाठी सिम कार्ड आणि झायोमी खात्यात लॉग इन आवश्यक आहे.What are the camera specifications of the Xiaomi 15T Pro?झायोमी 15T प्रो चे कॅमेरा तपशील काय आहेत?यात 50MP + 50MP + 12MP चा ट्रिपल रियर कॅमेरा आणि 32MP फ्रंट कॅमेरा आहे.