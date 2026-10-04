Xiaomi Diwali Sale 2026: शाओमीची मोठी ऑफर! स्मार्टफोन खरेदीवर मिळतोय 50% पर्यंत डिस्काउंट; 8 ऑक्टोबरपासून सेल सुरू...

Xiaomi Diwali Sale 2026: ऐन सणासुदीच्या काळात नवीन स्मार्टफोन खरेदी करण्याचा विचार करणाऱ्या ग्राहकांसाठी एक मोठी बातमी आहे. प्रसिद्ध स्मार्टफोन उत्पादक कंपनी शाओमीने (Xiaomi) आपल्या वार्षिक 'Diwali with Xiaomi Sale 2026' ची घोषणा केली आहे. हा भव्य सेल 8 ऑक्टोबर 2026 पासून अधिकृतपणे सुरू होत आहे.या सेलमध्ये कंपनी आपल्या वेगवेगळ्या स्मार्टफोन्स आणि गॅजेट्सवर तब्बल 50% पर्यंतचा डिस्काउंट देत आहे. यामध्ये ग्राहकांना थेट 15,000 रुपयांपर्यंतची बचत करण्याची संधी मिळणार आहे. याशिवाय खरेदी अधिक सुलभ करण्यासाठी कंपनीने एक्सचेंज बोनस आणि नो-कॉस्ट ईएमआय (No-Cost EMI) यांसारखे पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत..Xiaomi 17 Ultra वर विशेष ऑफर: फोटोग्राफी किट अगदी मोफत!शाओमीने आपल्या अत्यंत प्रीमियम आणि फ्लॅगशिप Xiaomi 17 Ultra वर सर्वात खास डील्स जाहीर केल्या आहेत-किंमत आणि बँक ऑफर्स: 10,000 रुपयांच्या अतिरिक्त बँक सवलतींनंतर हा फोन 1,29,999 रुपये या इफेक्टिव्ह प्राईसवर उपलब्ध होईल.फ्री फोटोग्राफी किट: सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या फ्लॅगशिप फोनच्या खरेदीवर ग्राहकांना 19,999 रुपयांचे 'Photography Kit Pro' अगदी मोफत (Free) मिळणार आहे.Xiaomi 17T वरही सूट: कंपनीचा प्रीमियम मॉडल Xiaomi 17T ऑफर्सनंतर 64,999 रुपये या सुरुवातीच्या किंमतीत खरेदी करता येईल..Samsung Smartphone: 6,000mAh बॅटरी अन् 50MP कॅमेऱ्यासह Galaxy M08 आणि Galaxy F08 लाँच! पाहा काय आहेत फीचर्स... .Redmi Note 17 सिरीजची किंमतअलिकडेच लाँच झालेल्या बहुप्रतिक्षित Redmi Note 17 सिरीजवर कंपनीने आकर्षक बँक डिस्काउंट जाहीर केले आहेत:Redmi Note 17 5G: ऑफर्स आणि बँक सवलतींनंतर हा स्मार्टफोन 26,000 रुपयांपेक्षा कमी किंमतीत उपलब्ध होईल.Redmi Note 17 Pro: हा फोन 33,999 रुपये या सुरुवातीच्या ऑफर प्राईसवर मिळेल.Redmi Note 17 Pro Max: सिरीजमधील हा टॉप-एंड व्हेरिएंट डिस्काउंटनंतर 44,999 रुपये या इफेक्टिव्ह प्राईसला खरेदी करता येईल..Redmi Note 15 SE चे व्हेरिएंटनुसार दरमिड-रेंज सेगमेंटमधील लोकप्रिय स्मार्टफोन Redmi Note 15 SE वर खालीलप्रमाणे सवलत दिली जात आहे-6GB + 128GB (बेस व्हेरिएंट): सध्या 25,999 रुपयांना लिस्ट असलेला हा फोन सेलमध्ये 22,999 रुपयांना मिळेल.8GB + 128GB व्हेरिएंट: डिस्काउंटनंतर हा फोन 24,999 रुपयांना उपलब्ध असेल.8GB + 256GB (टॉप व्हेरिएंट): हा मॉडेल ऑफरनंतर 26,999 रुपयांना खरेदी करता येईल..Redmi Turbo 5 5G ची किंमतमध्यम बजेटमध्ये दमदार परफॉर्मन्स देणाऱ्या Redmi Turbo 5 5G या स्मार्टफोनवरही मोठे डिस्काउंट्स दिले जात आहेत. शाओमी इंडियाच्या अधिकृत वेबसाईटवर 41,999 रुपयांना लिस्ट असलेला हा फोन सर्व बँक ऑफर्स लागू झाल्यानंतर 37,999 रुपयांना उपलब्ध होईल.थोडक्यात काय लक्षात ठेवावे?दिवाळीच्या या खास सेलमध्ये अगदी बजेट फ्रेंडली Redmi Note 15 SE पासून ते अत्यंत प्रीमियम Xiaomi 17 Ultra पर्यंत सर्व रेंजवर ग्राहकांसाठी डिस्काउंट्स उपलब्ध आहेत. त्यामुळे नवीन फोन खरेदी करू इच्छिणाऱ्यांसाठी 8 ऑक्टोबरपासून सुरू होणारा हा सेल एक उत्तम संधी ठरणार आहे..Amazon Great Indian Festival sale 2026: स्मार्टफोन्सवर ऑफरचा पाऊस; मिळणार भरघोस डिस्काउंट! पाहा कोणत्या फोनची किंमत किती? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.