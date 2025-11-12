विज्ञान-तंत्र

Yamaha New Bike : एकच झलक, सबसे अलग! लाँच झाली Yamaha XSR155 सुपर बाइक; दमदार फीचर्स..अन् किंमत परवडेल अशी

Yamaha XSR155 : यामाहा XSR155 रेट्रो लूक आणि दमदार परफॉर्मन्सची नवी ओळख
Yamaha XSR155 launch price features

Yamaha XSR155 launch price features

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Yamaha XSR155 Bike : यामाहा मोटर इंडियाने आज आपल्या मॉडर्न रेट्रो फॅमिलीतील सर्वात कॉम्पॅक्ट मेंबर XSR155 लाँच केली. त्यामुळे भारतात मोटरसायकल आणि स्कूटरच्या जगात खळबळ उडाली आहे. XSR155 रेट्रो बाइक (149,990 रुपये), AEROX-E हायस्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर, EC-06 स्मार्ट सिटी EV आणि FZ-RAVE तरुणांची नवी पसंती (117,218 रुपये) चारही मॉडेल्स एकाच वेळी लाँच झाले आहेत..

Loading content, please wait...
Bike
Bike Launch
India Electric Vehicle Market
Electronics sale in India

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com