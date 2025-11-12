Yamaha New Bike : एकच झलक, सबसे अलग! लाँच झाली Yamaha XSR155 सुपर बाइक; दमदार फीचर्स..अन् किंमत परवडेल अशी

Yamaha XSR155 Bike : यामाहा मोटर इंडियाने आज आपल्या मॉडर्न रेट्रो फॅमिलीतील सर्वात कॉम्पॅक्ट मेंबर XSR155 लाँच केली. त्यामुळे भारतात मोटरसायकल आणि स्कूटरच्या जगात खळबळ उडाली आहे. XSR155 रेट्रो बाइक (149,990 रुपये), AEROX-E हायस्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर, EC-06 स्मार्ट सिटी EV आणि FZ-RAVE तरुणांची नवी पसंती (117,218 रुपये) चारही मॉडेल्स एकाच वेळी लाँच झाले आहेत...दमदार इंजिन155 सीसी लिक्विड कूल्ड इंजिन 18.1 बीएचपी पॉवर आणि 14.2 एनएम टॉर्क देते. व्हेरिएबल व्हॉल्व्ह ॲक्ट्युएशन (VVA) मुळे शहरात लो स्पीड राइडिंग सोपी, तर हायवेपर क्लीन पिकअप देते. 6 स्पीड गिअरबॉक्स आणि असिस्ट स्लिपर क्लचसह ड्युअल चॅनेल ABS आणि ट्रॅक्शन कंट्रोल स्टँडर्ड दिले आहेत..Aadhaar Lock : गुड न्यूज! UIDAI Aadhaar App लाँच; आधार कार्ड करू शकता लॉक, कुठं वापरलंय, कुणी वापरलं? सगळंकाही पाहा एका क्लिकवर.डेल्टाबॉक्स फ्रेम, USD फ्रंट फोर्क्स, लिंक्ड टाइप मोनोशॉक आणि अॅल्युमिनियम स्विंगआर्म वजन कमी करतात. 17 इंच व्हील्स आणि न्यूट्रल राइडिंग पोजिशन नवशिक्यांनाही सोपी करतात. वजन कमी असल्याने कॉर्नरिंग मजेदार होते..चार रंग, दोन ॲक्सेसरी किट्समेटॅलिक ग्रेविव्हिड रेडग्रेश ग्रिन मेटॅलिकमेटॅलिक ब्ल्यू.Railway Ticket New Rule : रेल्वेचं तिकीट बुक करताय? मग 'हा' नवा नियम जाणून घ्याच..नाहीतर तुमच्या लहान मुलांना मिळणार नाही सीट.स्क्रॅम्बलर किटकॅफे रेसर किट: स्पोर्टी सीट, रेसिंग स्टाइल. रेट्रो लूक, हलके वजन आणि हायरेव्ह इंजिन हवे असणाऱ्यांसाठी ही बाइक बेस्ट आहे. रॉयल एनफील्ड हंटर 350 शी तुलना होईल, पण यामाहा कमी वजन, जास्त इलेक्ट्रॉनिक्स आणि रिफाइंड परफॉर्मन्सने पुढे आहे. बुकिंग कुठे कराल?जवळच्या यामाहा डीलरशिपला भेट द्या किंवा ऑनलाइन बुक करा. XSR155 तुमची स्टाइल स्टेटमेंट बनणार...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.