Yamaha Concept Bike : हँडलची गरजच नाही, केवळ इशाऱ्यांनी चालते यामाहाची नवी बाईक; पाहा व्हिडिओ

हँडलशिवाय कशी वळणार?

व्हिडिओमध्ये दिसतंय की बाईकला हँडलच्या जागी केवळ ग्रिप बार दिल्या आहेत. ही बाईक चालवणारी तरुणी तर दोन्ही हात सोडूनच बाईक ऑपरेट करत आहे. ज्या दिशेला वळायचं आहे, त्या दिशेला थोडंसं झुकून ही बाईक वळवण्यात येत आहे. तसंच हाताच्या इशाऱ्यांनी ही बाईक मागे-पुढे ढकलणे किंवा थांबवणे अशा क्रिया केल्या जात आहेत. (How to turn without a handle?)