विज्ञान-तंत्र

Yamaha RayZR 125 ला नवा लूक! नवीन रंगांसह मिळणार TFT डिस्प्ले आणि नेव्हिगेशन स्मार्ट फीचर्सचा फूल धमाका

Yamaha RayZR 125 Fi Hybrid ला 2026 साठी नवा लूक मिळाला असून नवीन रंगांसोबत TFT डिस्प्ले, नेव्हिगेशन आणि स्मार्ट कनेक्टिव्हिटीसारखी फीचर्स देण्यात आली आहेत.
Yamaha RayZR 125 New Model: Colours, TFT Display and Smart Features Explained

Yamaha RayZR 125 New Model: Colours, TFT Display and Smart Features Explained

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

यामाहानं (Yamaha) भारतात आपल्या RayZR 125 Fi Hybrid स्कूटर श्रेणीमध्ये 2026 साठी महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. नवीन रंग पर्याय, आकर्षक ग्राफिक्स आणि अतिरिक्त वैशिष्ट्यांमुळं ही स्कूटर आता अधिकच आकर्षक दिसत आहे. तिची 'स्पोर्टी' डिझाइन तशीच कायम असली, तरी नवीन पेंट फिनिश आणि अद्ययावत ग्राफिक्समुळं तिला एक नवीन लूक मिळाला आहे. तरुणांना आकर्षित करणारा स्टायलिश लूक देण्याचा कंपनीचा उद्देश आहे, जेणेकरून दैनंदिन प्रवासात ही स्कूटर वेगळी आणि उठून दिसेल.

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