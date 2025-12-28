Instagram New Features : 2025 वर्षांत लाँच झाले इंस्टाग्रामचे 10 जबरदस्त फीचर्स; पण अजूनही 90 टक्के लोकांना माहितच नाही

Year End 2025 : वर्ष २०२५ मध्ये इन्स्टाग्रामने युजर्सचा अनुभव अधिक सुरक्षित, क्रिएटिव आणि एआय आधारित (AI driven) बनवण्यासाठी अनेक अनोखे फीचर्स लाँच केले आहेत. पण इनस्टाग्रामचा सतत वापर न करण्यांना याबद्दल अजूनही माहिती नाही. चला तर मग जाणून घ्या २०२५ मधील या नवीन फीचर्सची सविस्तर यादी.१. इन्स्टाग्राम एआय एजंट्स (Instagram AI Agents)२०२५ मध्ये लाँच झालेले हे सर्वात मोठे फीचर आहे. युजर्स आता स्वतःचे 'एआय अवतार' तयार करू शकतात. हे एआय एजंट्स तुमच्या वतीने तुमच्या फॉलोअर्सच्या कमेंट्सना आणि मेसेजेसना (DMs) उत्तरे देऊ शकतात, ज्यामुळे क्रिएटर्सना चाहत्यांशी जोडले राहणे सोपे झाले आहे.२. एआय इमेज एडिटिंग (Advanced AI Image Tools)आता फोटो अपलोड करताना 'एआय एक्सपान्ड' (AI Expand) आणि 'बॅकग्राउंड स्वॅप' (Background Swap) सारखे टूल्स उपलब्ध झाले आहेत. यामुळे कोणताही साधा फोटो प्रोफेशनल दिसू शकतो. तसेच फोटोंमधील नको असलेले भाग काढण्यासाठी 'मॅजिक इरेजर' अधिक अचूक बनवण्यात आले आहे..Type-C Port Uses : मोबाईलचा Type-C पोर्ट फक्त चार्जिंगसाठी नाही; 'हे' आहेत 10 भन्नाट उपयोग, 99 टक्के लोकांना आजही नाही माहिती.३. रील्स 'को-क्रिएशन' 2.0 (Reels Co-Creation 2.0)या फीचरमुळे एकाच वेळी चार मित्र मिळून एक रील तयार करू शकतात. यामध्ये 'मल्टी विंडो कोलॅबोरेशन'ची सुविधा दिली आहे, ज्याद्वारे चारही क्रिएटर्सच्या प्रोफाइलवर हे रील एकाच वेळी दिसू शकते.४. चॅटमध्ये रिअल टाइम ट्रान्सलेशन (Real time Chat Translation)२०२५ मध्ये इन्स्टाग्रामने जागतिक संपर्क वाढवण्यासाठी चॅटिंगमध्ये स्वयंचलित भाषांतर सुविधा दिली आहे. जर तुम्ही परदेशी व्यक्तीशी बोलत असाल तर त्यांचे मेसेजेस तुमच्या भाषेत रिअल टाइममध्ये भाषांतरित होतील..National Food : भारताचे राष्ट्रीय जेवण काय आहे? 99 टक्के लोकांना माहिती नाही उत्तर.५. व्हर्च्युअल रिअॅलिटी स्टोरीज (VR Stories)मेटाच्या नवीन 'क्व्वेस्ट' चष्म्यांशी सुसंगत अशा 3D स्टोरीज आता पोस्ट करता येतात. यामुळे युजर्सना केवळ फोटो किंवा व्हिडिओ न पाहता, त्या वातावरणाचा 360 डिग्री अनुभव घेता येतो.६. प्रायव्हसी 'घोस्ट मोड' (Ghost Mode for DMs)प्रायव्हसी अधिक कडक करण्यासाठी इन्स्टाग्रामने अधिकृत 'घोस्ट मोड' लाँच केला आहे. हे फीचर सुरू केल्यावर तुम्ही कोणाचे मेसेजेस वाचले आहेत किंवा तुम्ही ऑनलाइन आहात की नाही, हे कोणालाही कळणार नाही७. कस्टमायझबल प्रोफाइल लेआउट (Customizable Profile Layout)वर्षानुवर्षे चालत आलेली 3x3 ग्रीड सिस्टीम आता बदलता येते. युजर्स त्यांच्या प्रोफाइलवर महत्त्वाचे फोटो मोठ्या आकारात किंवा वेगळ्या मांडणीत (Layout) सेट करू शकतात..Google Search : 2025 वर्षांत गुगलवर सर्च झाल्या 'या' 10 अत्यंत भयानक गोष्टी; धक्कादायक माहिती बाहेर आल्याने जग हादरलंय.८. नोट वरील 'व्हिडिओ नोट्स' (Video Notes Updates)'नोट्स' या फीचरमध्ये आता लहान लूपिंग व्हिडिओ किंवा थेट म्युझिक क्लिप्स शेअर करण्याची सोय करण्यात आली आहे, ज्यामुळे हे फिचर अधिक आकर्षक बनले आहे.९. टीन सेफ्टी 'गार्डियन एआय' (Guardian AI for Teens)कमी वयातील मुलांच्या सुरक्षेसाठी २०२५ मध्ये 'गार्डियन एआय' सक्रिय करण्यात आले आहे. हे फिचर मुलांच्या अकाऊंटवर संशयास्पद हालचालींवर लक्ष ठेवते आणि पालकांना त्वरित अलर्ट पाठवते.१०. सबस्क्रिप्शन ओन्ली लाइव्ह (Subscription Only Live)क्रिएटर्ससाठी कमाईचे नवीन साधन म्हणून फक्त पैसे देणाऱ्या (Subscribers) चाहत्यांसाठीच खास 'लाइव्ह स्ट्रीम' करण्याची सुविधा देण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.