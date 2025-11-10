Mobile Tips: फोनचे ट्रॅकिंग करणे होईल बंद, डेटा डिलीट करण्याचे 5 प्रभावी उपाय

Phone Data Delete: आजकाल स्मार्टफोनचा वापर सर्वचजण करतात. आपण काही माहिती देतो आणि काही माहिती ते आपोआप ट्रॅक करतात. हा डेटा सहजपणे डिलीट करता येतो. तंत्रज्ञानाच्या या युगात अनेक कामे मोबाईल फोनद्वारे केली जातात. ऑनलाइन वस्तू ऑर्डर करणे असो, एखाद्याशी बोलणे असो, फोटो किंवा व्हिडिओ काढणे असो किंवा सोशल मीडियावर जगाशी जोडलेले राहणे असो, ही सर्व कामे तुमच्या घरच्या घरी आरामात करता येतात. आता तुमच्या फोनद्वारे इतकी कामे केली जात असल्याने, त्यात तुमची सर्व माहिती देखील आहे. .ही माहिती तुम्हाला ट्रॅक करण्यासाठी वापरली जाऊ शकते. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की अँड्रॉइड स्मार्टफोनमध्ये अशी सिस्टीम आहे जी तुमच्या नकळत तुमचा डेटा ट्रॅक करते. चांगली बातमी अशी आहे की तुम्ही हा डेटा डिलीट करू शकता. तो कसा डिलीट करायचा हे स्टेप बाय स्टेप जाणून घेऊया..Flight Mode फक्त विमान प्रवासासाठी नाही! जाणून घ्या फोनसाठी कसे ठरते फायदेशीर?.ही सिस्टीम अॅप्समधून डेटा गोळा करतेअँड्रॉइड स्मार्टफोनमध्ये अँड्रॉइड सिस्टम इंटेलिजेंस असते. जे अॅप्समधून डेटा गोळा करते. तुम्ही कोणते अॅप किती वेळ वापरता आणि कोणत्या उद्देशाने वापरता याची सर्व माहिती सिस्टम इंटेलिजेंसकडे पाठवली जाते. ही माहिती डिलिट करण्यासाठी काही स्टेप्स फॉलो करू शकता..कसे डिलिट करावे? सिस्टम-ट्रॅक केलेला डेटा डिलीट करण्यासाठी सर्वात आधी तुमच्या मोबाईलच्या सेटिंग्जमध्ये जावे. येथे, खाली स्क्रोल करा किंवा अँड्रॉइड सिस्टम सर्च करा. ते ओपन करा आणि तुम्हाला अॅप कंटेंट पर्याय दिसेल. त्यावर टॅप केल्याने अँड्रॉइड सिस्टम इंटेलिजेंस पर्याय उघडेल. ते उघडल्यावर कीबोर्ड, ऑन-डिव्हाइस रेकग्निशन आणि क्लियर डेटा पर्याय उघडतील. क्लियर डेटा वर टॅप करा आणि ते तुम्हाला विचारेल की तुम्हाला शेवटचा तास, 24 तास किंवा सर्व डेटा डिलीट करायचा आहे का. तुम्हाला हवा असलेला कोणताही पर्याय निवडा. यानंतर, क्लियर डेटा वर टॅप केल्याने फोनवर साठवलेला तुमचा सर्व डेटा डिलीट होईल..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.