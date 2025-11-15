YouTube बनला तुमचा AI असिस्टंट! प्रत्येक व्हिडिओला विचारू शकता कोणताही प्रश्न; क्षणात मिळणार उत्तर..कसं वापरायचं? पाहा

youtube ai ask feature : जगातील सर्वात मोठे व्हिडिओ प्लॅटफॉर्म यूट्यूबने एक क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. आता यूट्यूब फक्त मनोरंजनाचे साधन नाही, तर तुमचा पर्सनल AI सहाय्यक बनला आहे. नवीन 'Ask' फीचरच्या मदतीने तुम्ही कोणत्याही व्हिडिओला व्यत्यय न आणता थेट प्रश्न विचारू शकता आणि काही सेकंदात अचूक उत्तर मिळवू शकता. हे फीचर्स डिजिटल शिक्षण आणि मनोरंजनाच्या जगात खूपच फायदेशीर ठरेल.यूट्यूबने हे स्मार्ट फीचर नुकतेच लाँच केले असून सध्या निवडक वापरकर्त्यांसह त्याची चाचणी सुरू आहे. 'Ask' बटण दाबताच व्हिडिओ पाहताना तुम्हाला चॅटसारखा इंटरफेस दिसेल. येथे तुम्ही स्वतःचा प्रश्न टाइप करा किंवा सुचवलेले पर्याय निवडा जसे व्हिडिओचा सारांश द्या, मुख्य मुद्दे सांगा, संबंधित सामग्री सुचवा किंवा अधिक माहिती द्या. Google च्या शक्तिशाली Gemini AI मॉडेलवर आधारित हे फीचर, व्हिडिओची सामग्री स्कॅन करून त्वरित उत्तर तयार करते. शिवाय व्हिडिओवर आधारित क्विझ सोडवता येईल, ज्यामुळे शिकणे अधिक मजेदार होईल..Ayushman Bharat : अलर्ट! 5 लाखपर्यंतचे मोफत उपचार होतील बंद; आयुष्मान कार्ड असल्यास अजिबात करू नका 'ही' 1 चूक, मिळणार नाही कोणतीच सुविधा.हे फीचर कुठे आणि कसे वापरावे? सध्या फक्त निवडक व्हिडिओंवर उपलब्ध आहे. व्हिडिओच्या खाली, शेअर आणि डाउनलोड बटणाजवळ Gemini आयकॉनसह 'Ask' बटण दिसेल. ते Android, iOS आणि Windows PC वर सहज चालते. यूट्यूब प्रीमियम आणि नॉन प्रीमियम दोन्ही वापरकर्त्यांसाठी खुले आहे, पण सध्या फक्त इंग्रजी भाषेत कार्यरत. १८ वर्षांखालील मुले ते वापरू शकणार नाहीत. भारत, अमेरिका, कॅनडा आणि न्यूझीलंडमधील वापरकर्ते आता याचा आनंद घेऊ शकतात. लवकरच इतर देशांमध्ये विस्तार होईल..Motorola Discount : मोटोरोलाचा ब्रँड 5G मोबाईल चक्क 3 हजारात; कुठं सुरुय ही 50% डिस्काउंट ऑफर? पाहा एका क्लिकवर.एखादा अभ्यासाचा व्हिडिओ पाहताना या प्रयोगाचे विज्ञान काय? असा प्रश्न विचारला आणि लगेच स्पष्ट उत्तर मिळेल किंवा रेसिपी व्हिडिओत साहित्य काय? विचारून वेळ वाचवता येईल. हे फीचर व्हिडिओ पाहण्याला परस्परसंवादी बनवते, माहिती शोधण्याची मेहनत संपवते. यूट्यूबच्या या नवीनतम अपडेटमुळे, लाखो विद्यार्थी, व्यावसायिक आणि मनोरंजनप्रेमींचा अनुभव बदलेल. AI च्या युगात यूट्यूब आघाडीवर आहे तुम्ही तयार आहात का? आताच यूट्यूब उघडा आणि 'Ask' वापरुन पहा...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.